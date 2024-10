Diversas autoridades participaram da instalação do veículo adaptado na manhã desta terça-feira Foto Divulgação - Diversas autoridades participaram da instalação do veículo adaptado na manhã desta terça-feira Foto Divulgação

Diversas autoridades participaram da instalação do veículo adaptado na manhã desta terça-feira Foto DivulgaçãoDiversas autoridades participaram da instalação do veículo adaptado na manhã desta terça-feira Foto Divulgação

Publicado 08/10/2024 19:59 | Atualizado 08/10/2024 20:00

São Fidelis – Moradores do distrito de Pureza e de localidades próximas, em São Fidelis (RJ), estão tendo facilidade ao acesso a serviços como ações de família, civis, pequenas causas, entre outros, por meio do Programa Justiça Itinerante, do Tribunal de Justiçado Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

O ônibus adaptado com cartório e sala de audiência está instalado desde esta terça-feira (8) no distrito para atender a cada duas semanas; conta com a presença de um juiz, defensor público e promotor de justiça. Participaram da instalação o prefeito José William; desembargadora Cristina Teresa Gaulia; juiz Otavio Mauro Nobre; juíza Ana Paula Gadelha; além de outras autoridades dos poderes judiciário e executivo municipal.

“Estamos muito felizes em poder inaugurar hoje um serviço tão importante para a população da zona rural”, ressalta José Willian comentando: “Todos merecem ser atendidos de forma digna e esse programa traz conforto à população, que pode se informar e resolver suas pendências com a justiça e ter acesso a serviços simples de serem realizados”.

A estrutura está em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) de Pureza; o horário de atendimento é das 9h às 15h. Também são disponibilizados atendimentos para transformação de união estável em casamento; divórcio; guarda; pensão alimentícia; emissão de certidões; direito do consumidor; e orientações em geral.

A próxima data para a ação em Pureza. O objetivo é contemplar também moradores de localidades e distritos próximos. A desembargadora e idealizadora do projeto, Cristina Teresa Gaulia explica que o programa tem o objetivo de estar mais perto da população, proporcionando acesso aos serviços a que todos têm direito.

“No ano que vem pretendemos oferecer uma frequência semanal em Pureza ou, se percebermos uma demanda em outro local, poderemos instalar mais um ponto fixo para atendimento”, adianta a desembargadora apontando que outras informações podem ser obtidas por meio do telefone 2737-9697 ou pelo email justitcam@tjrj.jus.br.