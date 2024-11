Para a matrícula de alunos da Educação Infantil há uma série de exigências da Secretaria de Educação - Foto Divulgação

Publicado 04/11/2024 18:54

São Fidelis - Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede pública municipal de São Fidelis (RJ) têm até sexta-feira (8) para se rematricular. Já as novas matrículas deverão estar abertas no dia 11. De acordo com a Secretaria de Educação, estudantes do Ensino de Jovens e Adultos (EJA), também podem garantir a vaga para o próximo ano nas escolas onde estudam.

Os interessados devem procurar a secretaria munidos de cópia da Certidão de Nascimento; duas fotos 3x4 atualizadas da criança; cópia do CPF; do Cartão de Vacina atualizado ou Declaração da Unidade Básica de Saúde (UBS) informando a situação atual de vacinação da criança com cópia do Cartão Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS).

Devem ser apresentados, ainda, cópia do comprovante de residência no nome do responsável legal pelo aluno; telefones para contato atualizados; cópia do Registro Geral (RG) ou CPF dos pais ou responsável legal do aluno; cópia do Cartão do Programa Bolsa Família (se possuir); comprovação do Serviço Militar, se maior de 18 anos.

Também é preciso estar de posse da cópia do Registro Geral (RG), se maior de 16 anos; e cópia de declaração apto ou inapto ao exercício da educação física. A secretaria orienta que o cronograma para o EJA tem o prazo mais extenso com possibilidade de rematrícula ou matrícula nova até o dia 13 de dezembro.