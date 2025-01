O setor de tesouraria está trabalhando de forma desdobrada, para cumprir o cronograma definido - Foto Divulgação

Publicado 08/01/2025 23:02

São Francisco de Itabapoana – Os servidores municipais de São Francisco de Itabapoana (RJ) estão recebendo os salários referentes a dezembro, a partir dessa terça-feira (7). A prefeita Yara Cinthia afirma que, mesmo encontrando apenas R$ 1 milhão em Caixa para pagar uma folha de R$ 6 milhões, encontro uma forma de honrar o compromisso com os trabalhadores.

Os primeiros a receber estão sendo os concursados: “O cronograma dos demais pagamentos será organizado conforme a disponibilidade financeira do município. Será dada prioridade aos com menores salários, reafirmando o compromisso da gestão em valorizar os trabalhadores que mais precisam”, assinala a prefeita.

Yara ressalta que o governo está empenhado em realizar o pagamento com responsabilidade e transparência, de acordo com as condições encontradas: “Sabemos da importância desse recurso para os servidores e suas famílias, especialmente neste início de ano. Ao assumir, no dia 1º de janeiro, encontramos em caixa cerca de R$ 1 milhão para os salários, enquanto a folha mensal gira em torno de R$ 6 milhões”, enfatiza.

A equipe do governo ainda faz levantamento da situação geral encontrada e orienta os servidores a acompanharem os canais oficiais de comunicação para atualizações sobre o calendário de pagamentos. A prefeita tem visitado vários setores e providenciado soluções para os problemas detectados.