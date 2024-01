Escola Porto da Pedra: ensaio técnico de domingo animou a Sapucaí - Reprodução/Internet

Publicado 09/01/2024 19:24

São Gonçalo -- A escola de samba Unidos do Porto da Pedra, de São Gonçalo, abriu a temporada de ensaios técnicos do Grupo Especial no último domingo (7), a partir das 20h30, no Sambódromo da Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio. O evento marcou o retorno do Tigre, como a agremiação é conhecida, à elite do Carnaval carioca, depois de ter sido rebaixada em 2012. Estiveram presentes a Rainha de Bateria, Tati Minerato, além de toda Diretoria da agremiação.

Na Marquês de Sapucaí, a vermelho e branca apresentou o lindo enredo “Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular” – um almanaque que remete à era medieval, do carnavalesco Mauro Quintaes. O samba, que já estava na boca do povo, foi cantado pelo intérprete oficial, Wantuir. A Porto da Pedra foi a campeã da Série Ouro em 2023.

“Estamos com ótima expectativa e vamos surpreender este ano. Nosso carnavalesco Mauro que escolheu o enredo, que é um dos melhores do carnaval”, disse Godzilla, presidente da escola.

SEGURANÇA GARANTIDA

Para garantir segurança aos foliões e quem foi assistir aos ensaios, a Secretaria de Estado de Polícia Militar usou câmeras de reconhecimento facial e drones para melhorar o policiamento. Houve policiais do 4º BPM (São Cristóvão) e 5º BPM (Praça da Harmonia), atuando com agentes de unidades especiais. Também esteve presente um carro comando da PM, com uma torre de observação de quatro câmeras alinhadas ao sistema de reconhecimento facial, com amplitude de 360º.

Agentes da Operação Lei Seca participaram com folhetos educativos para conscientizar as pessoas sobre a importância de evitar bebidas alcoólicas se forem dirigir. A Cedae distribuiu água para hidratar os foliões e o público. Dez aguadeiros com 60 bombonas de água, cada uma com 11 litros, ficaram disponíveis nos ensaios para aliviar a sede do público. O Corpo de Bombeiros mobilizou homens de vários quartéis para atender o Sambódromo, com motolâncias e ambulâncias para o caso de emergências.