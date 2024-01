Acessibilidade: nova loja para atendimento presencial em São Gonçalo - Divulgação/Ascom

Acessibilidade: nova loja para atendimento presencial em São GonçaloDivulgação/Ascom

Publicado 19/01/2024 16:36

Niterói - Com 15 atendentes, totens de autoatendimento e uma estrutura preparada para oferecer conforto, agilidade e acessibilidade aos clientes, a Águas do Rio inaugurou em São Gonçalo, na manhã desta sexta-feira (19), uma loja de atendimento em novo endereço: Avenida Presidente Kennedy, 311, 2º piso, no Centro. O espaço, que funcionará de segunda a sexta, das 8h às 16h, leva em consideração questões relacionadas à diversidade no atendimento, ou seja, uma equipe plural e composta por profissionais de diferentes faixas etárias foi treinada para oferecer uma melhor experiência ao consumidor.



“Estamos de casa nova, mas continuamos no Centro da cidade. Saímos para um ambiente inovador, agradável e acolhedor. Agora, temos mais acessibilidade, em um shopping com elevador, escada rolante e estacionamento. Tudo isso proporciona conforto e agilidade no atendimento para que a gente continue estreitando cada vez mais o nosso relacionamento com os gonçalenses”, afirmou Pedro Augusto Freitas, diretor-superintendente da Águas do Rio.



Para Jorge da Silva Vieira, funcionário público e morador do Rocha, a loja é um presente para os gonçalenses. “O município merece um espaço como esse. Estou sendo muito bem atendido e tenho água boa na minha casa”, ressalta o cliente que veio solicitar a segunda via da conta.



Com um conceito moderno e dinâmico, a unidade preserva o atendimento presencial personalizado e humanizado oferecido por equipe capacitada para oferecer um serviço diferenciado.



"Por entendermos que cada cliente é único e tem a sua própria característica, nosso time é formado por profissionais de diferentes idades, entre 21 e 53 anos. Isso facilita a nossa comunicação com o público, além de oferecermos total apoio às suas necessidades”, comentou Renata Santos, supervisora de Atendimento.



A antiga loja, situada na Rua Coronel Moreira César, 157, foi desativada. Na nova unidade, o cliente tem à disposição serviços de negociação de débitos com condições especiais, solicitação de ligação de água, inclusão na Tarifa Social, segunda via de conta, cadastramento, entre outros. Para quem prefere um atendimento sem precisar se deslocar, os canais digitais continuam disponíveis pelo site (www.aguasdorio.com.br) ou pelo número 0800 195 0 195, que funciona por WhatsApp ou ligações gratuitas.



Serviço:



Loja da Águas do Rio em São Gonçalo



Novo endereço: Av. Pres. Kennedy, 311, 2º piso, Centro.



Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.