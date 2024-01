Unidade de Saúde da Família José Bruno Neto: Pacientes reclamam do tempo de espera para realização de exames - Divulgação

Publicado 09/01/2024 19:46

São Gonçalo - Inaugurado com grande expectativa em julho de 2023, a Unidade de Saúde da Família José Bruno Neto, no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, tem obrigado pacientes a esperar meses para realizar exame simples como hemograma completo e sessão de fisioterapia. Dois moradores do bairro que, por serem conhecidos dos funcionários da unidade de saúde, pediram para não serem identificados na matéria.

"Com duas hérnias, realizei vários procedimentos sem demora, mas na hora de agendar a fisioterapia o negócio complicou. Já são três meses e até agora nada foi resolvido. Passo lá no posto de saúde e sempre dizem que tenho que esperar ser chamado. Além disso, se me ligarem e não atender, saio da fila e perco minha vez", reclamou paciente de 50 anos, morador do Boa Vista.

Já uma outra moradora, de 45 anos, se surpreendeu quando foi marcar um hemograma. Segundo a manicure, mais de 220 pessoas estão na frente dela para fazer o mesmo exame.

"Não tenho como esperar. São 229 pessoas na minha frente e, por tal motivo, vou ter que pagar para realizar o exame em uma clínica particular", lamentou a moça.