São Gonçalo: médicos poderão saber do histórico médico do paciente, caso ele tenha ido a unidades de atendimento municipais - Renan Otto

Publicado 24/03/2025 15:40

São Gonçalo - A Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg) está com novidades para fornecer melhor qualidade no atendimento dos pacientes. Agora, o local possui mais cinco novos consultórios, totalizando 10 em sua sede, na Rua Aluísio Neiva, 808, Centro de São Gonçalo. Além disso, a Funasg está passando por um processo de informatização e automação, com novos tipos de atendimento e serviços digitais.

Criada em 2011 para oferecer assistência médica e mais qualidade de vida para os servidores públicos concursados municipais de São Gonçalo, a Funasg oferece diferentes serviços ao funcionalismo público. Dentre as especialidades médicas fornecidas na Funasg estão Cardiologia, Ginecologia, Neurologia, Clínico Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Nutricionista, Fonoaudiologia, Dentista, Fisioterapia, Pediatria, Psicologia e Serviço Social, além de exames como análises clínicas, ultrassonografia, mamografia, eletrocardiograma e ecocardiograma. A Funasg está passando por uma informatização e automação que deve ser concluída no próximo mês. Agora, a fundação possui um número de Whatsapp para o agendamento de consultas: (21) 99254-4448. Além disso, com a nova informatização, os médicos poderão saber do histórico médico do paciente pelo computador (todos os consultórios terão computador) caso esse paciente tenha ido a unidades de atendimento municipais e o histórico de comorbidades, dentre outras novidades.

"O sistema de atendimento era no papel. Por isso, procurei automatizar esse processo para dar mais comodidade aos servidores aqui atendidos. O objetivo é fazer com que os pacientes consigam marcar consultas estando em suas casas, sem precisar se deslocar até a Funasg. Teremos também uma carteirinha digital para os nossos pacientes. Os nossos funcionários serão treinados para atender os pacientes de forma online da melhor forma. Tudo isso tem como objetivo garantir um melhor atendimento", afirmou o presidente da Funasg, Eugênio Abreu.

Para Elenice Oliveira, que é atendida pela Funasg há dois anos, o serviço é essencial para os servidores. “Já fiz consulta com ortopedista e fisioterapia. O serviço aqui é maravilhoso. O aumento no número de consultórios e automatização é ótimo porque muita gente precisa dos serviços e ajuda os servidores a trabalharem melhor. Eu consigo atendimento de forma fácil aqui e acredito que, com essas mudanças, vai ser melhor ainda”, disse a funcionária de serviços gerais, de 58 anos.

Além dessas mudanças, a Funasg está buscando ouvir seus pacientes com pesquisas de satisfação para entender a opinião dos servidores atendidos. Uma das novidades também será o envio de uma mensagem de confirmação de consulta dias antes do atendimento agendado para que os pacientes confirmem se irão ou não poder participar da consulta marcada.

Atendimentos - Os profissionais da saúde da Funasg realizam atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os servidores podem marcar as consultas pelos telefones (21) 2199-6520 ou (21) 2199-6519.

Como usar os serviços? - O servidor deve ter uma credencial de acesso à Funasg. O pedido pode ser feito no protocolo da fundação. Para ter a credencial, ele deve apresentar os seguintes documentos e cópias: uma foto 3×4, contracheque atual do titular, certidão de nascimento ou de casamento ou de óbito, identidade (RG), CPF e comprovante de residência (atual).