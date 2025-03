São Gonçalo: evento realizado na cidade foi alusivo ao Dia Internacional da Síndrome de Down - Divulgação

Publicado 24/03/2025 15:44

São Gonçalo - Na tarde da última sexta-feira (21), o Pátio Alcântara foi palco de uma ação especial para pessoas com Síndrome de Down. O evento, alusivo ao Dia Internacional da Síndrome de Down, foi realizado pela Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência, com apoio do Conexão Dança Studio.

Na praça de alimentação do Pátio, o público pôde assistir a apresentações de dançarinos com Síndrome de Down. Os artistas fizeram um belo espetáculo com dança do ventre e Hip hop e todos curtiram grandes músicas do Pop mundial. Além disso, outras apresentações trouxeram reflexões sobre a importância da inclusão e da acessibilidade.

O subsecretário da Pessoa com Deficiência, Evangelista Ubirajara, destacou a importância da ação. “Esse evento representa um grande movimento de conscientização da importância da inclusão das pessoas com Síndrome de Down na sociedade. O que vemos aqui é a materialização da inclusão, do respeito às diferenças e da valorização da diversidade”, disse.