São Gonçalo: Arlete Estrela voltou a estudar após ingresso no CERPI do Jardim Catarina - Fabio Guimarães

São Gonçalo: Arlete Estrela voltou a estudar após ingresso no CERPI do Jardim CatarinaFabio Guimarães

Publicado 25/03/2025 18:35

São Gonçalo - O mês de março é o mês da mulher e São Gonçalo é recheado de mulheres batalhadoras, uma delas é a Dona Arlete, de 71 anos. A "Estrela" do Centro de Referência Especializado à Pessoa Idosa (CERPI) passou em primeiro lugar, através do Prouni, para uma universidade privada em Niterói, onde irá cursar Serviço Social.

Moradora do Jardim Catarina, ela é inscrita no espaço da Prefeitura há quatro anos, aproveita as atividades oferecidas aos usuários e ali foi encorajada a finalizar os estudos pela modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). "Trouxe uma amiga aqui e vi que poderia me inscrever para participar das atividades. Eu era muito fechada e esse lugar me deu uma luz, eu gosto de tudo que oferecem aqui e das amizades que fiz. Com o estímulo que ganhei aqui, fui procurar um trabalho e vi que precisava completar o ensino médio, então me matriculei no EJA. Tudo muda quando a gente começa a estudar e foi o CERPI que me abriu as portas para eu ver o mundo com outro olhar. Agora, vou começar a faculdade", declarou Estrela.

A gonçalense revela que sempre sonhou em fazer faculdade, mas ainda não tinha tido oportunidade para começar. E depois de iniciar os estudos pelo EJA, em Alcântara, correu atrás da aprovação em uma universidade. Foi aprovada para Serviço Social e afirma estar muito feliz e realizada, pois é uma área que garante ajuda ao próximo. O espaço no Jardim Catarina conta com uma vasta programação voltada para idosos com mais de 60 anos, como rodas de conversa, terapias em grupo, oficina de corte e costura, crochê, aulas de letramento e alfabetização, além de passeios culturais. "O objetivo do equipamento é promover autoestima, autonomia, socialização e, principalmente, garantir os direitos das pessoas idosas, pois nossas atividades são baseadas no Estatuto do Idoso. É um local de grande importância para a população, temos relatos todos os dias dos efeitos que nossas ações causam na vida dos participantes", relatou a coordenadora do CERPI, Cinthia Weber.

Serviço: O Centro de Referência Especializado à Pessoa Idosa (CERPI) fica na Av. Dr. Albino Imparato, 1.501, no Jardim Catarina.