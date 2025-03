São Gonçalo: espaços urbanos da cidade são transformados com arte e cultura - Julio Diniz

São Gonçalo: espaços urbanos da cidade são transformados com arte e culturaJulio Diniz

Publicado 25/03/2025 18:28

São Gonçalo - O LAB Cidades Criativas continua transformando o cenário urbano do Estado do Rio de Janeiro com sua proposta inovadora de revitalização de espaços públicos. Após a revitalização do Mirante do Pedrão, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, realizada em fevereiro, o projeto segue agora para São Gonçalo, onde iniciou, nesta semana, a revitalização da Praça dos Ex-Combatentes, no bairro do Patronato.

Essa é a mais recente ação do programa que, no início deste ano, também entregou a revitalização de duas praças em Duque de Caxias: a Praça Maria Aparecida e a Praça da Bíblia, ambas na Baixada Fluminense.

Inaugurada em 1970, a Praça dos Ex-Combatentes é um importante espaço histórico que abriga um acervo da 2ª Guerra Mundial. Agora, a praça ganha uma nova roupagem, com grafites coloridos e elementos artísticos que integram a arte urbana à memória histórica do local. Ao longo dos anos, a praça se tornou um ponto de encontro da juventude, especialmente do movimento Hip Hop, o que faz dela um espaço natural para a intervenção do LAB Cidades Criativas, que utiliza arte e design como instrumentos de transformação social. "É com imensa felicidade e prazer que recebemos o LAB Cidades Criativas em nossa cidade. A revitalização da Praça dos Ex-Combatentes é mais do que um projeto de embelezamento urbano; é uma oportunidade de dar nova vida a um espaço que carrega uma rica história e que, ao mesmo tempo, representa a nossa juventude e cultura” afirmou a secretária de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, Julia Sobreira.

A concepção da intervenção artística da Praça dos Ex-Combatentes fica por conta da artista gonçalense Leda Daguimar, uma das integrantes do projeto Cidade Ilustrada, que tem transformado as paisagens do município de São Gonçalo com suas ilustrações. Para a realização da ilustração da praça, foram escolhidas formas abstratas de movimento, formas geométricas e a geometria sagrada flor da vida, que simboliza a conexão entre todas as formas de vida e a consciência coletiva. A artista explica que essa geometria é a melhor representação para o todo, pois simboliza harmonia, equilíbrio e alegria, qualidades que estarão presentes nas diversas ações e encontros que ocorrerão na praça. "Essas formas são características do meu trabalho e representam a minha identidade visual. A Flor da Vida é vista como uma representação da criação do universo e da interligação de todas as coisas, e acredito que ela reflete bem a proposta do LAB Cidades Criativas de unir arte, comunidade e história de uma maneira única", comenta Leda.

O LAB Cidades Criativas é uma realização da Quitanda Soluções Criativas e do Instituto BR, com o patrocínio da Naturgy e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A produção executiva é da Cinco Elementos Produções, com consultoria executiva da Marco Zero.