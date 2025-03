São Gonçalo: prefeitura realizou ação para conscientizar a população sobre uso indevido de álcool e drogas - Fábio Guimarães

Publicado 24/03/2025 15:48

São Gonçalo - A Secretaria de Políticas sobre Álcool e Drogas da Prefeitura de São Gonçalo realizou, na manhã desta segunda-feira (24), uma ação de conscientização sobre combate ao álcool e às drogas, na Praça da Trindade. A iniciativa conta com o apoio do Centro de Referência para População em Situação de Rua (Centro Pop), da Secretaria de Assistência Social.

O secretário de Políticas sobre Álcool e Drogas, Claudinei Siqueira, explicou que a ação tem o intuito de informar e conscientizar a população sobre o consumo de álcool e drogas. "Então é muito importante realizarmos isso aqui na praça, que tem uma boa circulação de pessoas e muitas em situação de rua”, disse.

Na praça, as equipes ofereceram orientações e distribuíram diversos materiais informativos sobre os malefícios das drogas e como prevenir os problemas causados pelos entorpecentes. Um totem com questionário interativo também foi disponibilizado para a população. “Fico muito satisfeito com o apoio do prefeito Capitão Nelson para podermos realizar ações como essa. Muitas vezes, as pessoas que consomem álcool e drogas não sabem onde procurar ajuda. E, por outro lado, aqui também buscamos ajudar a ressocializar esses indivíduos”, destacou o secretário.