São Gonçalo: evento conta também com vasta programação cultural - Reprodução

São Gonçalo: evento conta também com vasta programação culturalReprodução

Publicado 25/03/2025 18:45 | Atualizado 25/03/2025 18:46

São Gonçalo - A comunidade acadêmica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) vai apresentar à sociedade sua produção em diversas áreas do conhecimento na 33ª edição da Uerj Sem Muros. O evento, que é o maior da Universidade, acontece gratuitamente ate dia 28 de março, nos campi Maracanã e São Gonçalo e tem o objetivo de divulgar seus projetos de pesquisa, ensino, extensão e cultura.



“Os desafios da Agenda 2030” é o tema geral desta edição do evento. Na conferência de abertura, que acontece no dia 24 às 17h no campus Maracanã, o Deputado Estadual, Carlos Minc, abordará sobre “Democracia, Sustentabilidade e Justiça Social”. A programação completa reúne atividades paralelas como a 22ª Semana de Graduação, a 33ª Semana de Iniciação Científica e a 26ª Mostra de Extensão, que inclui a Feira de Prestação de Serviços, o Espaço Ciência e eventos culturais. Projetos como o “Vacinando a Comunidade”, “Monitoramento de Tartarugas Marinhas”, “⁠⁠Preservação e Conservação de Sítios Arqueológicos” e “Grupo de Foguetes do Rio de Janeiro” estarão presentes.



O evento conta também com vasta programação cultural. Entre os destaques estão o espetáculo “Quimera”, que nasce da esquete “Venha Ver o Pôr do Sol”, uma obra que encantou o público do 13º Festival de Teatro Universitário (FESTU), conquistando o prêmio de Melhor Esquete, pelo júri popular. O espetáculo revela a beleza e a complexidade das relações humanas, trazendo à tona emoções que ecoam em cada pessoa. A apresentação acontece na sexta-feira, 28, às 19h, no Teatro Odylo Costa, filho.



Ao longo dos cinco dias de programação, estudantes de 58 escolas públicas e particulares do estado do Rio de Janeiro devem visitar o evento. A organização do Uerj Sem Muros estima que, ao todo, cerca de 3 mil pessoas devem visitar o evento, por dia.



Serviço:



Até dia 28 de março de 2025 - A programação completa está em

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Campus São Gonçalo

Endereço: Rua Francisco Portela, 1470 - Patronato, São Gonçalo 33ª Uerj Sem MurosAté dia 28 de março de 2025 - A programação completa está em https://usm.uerj.br Universidade do Estado do Rio de JaneiroCampus São GonçaloEndereço: Rua Francisco Portela, 1470 - Patronato, São Gonçalo