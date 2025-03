São Gonçalo: a terapia alimentar visa melhorar os hábitos alimentares e a relação com a comida - Renan Otto

Publicado 25/03/2025 18:51

São Gonçalo - Cheiro, gosto, textura e formato. Essas são as formas diferentes para o aluno Calleb, de 6 anos, explorar os alimentos na Terapia Alimentar oferecida no Centro de Referência Municipal do Autista Marlene Felício Faria, no Centro.

Com seletividade alimentar e aversão a texturas cremosas, desde que começou a fazer a terapia já é possível ver o resultado positivo e introdução de novos alimentos em sua dieta. “Ele não aceitava experimentar alimento nenhum que fosse novo. Ele só comia alimentos crocantes e secos, como farofa, nugget e frango. Desde que começou a terapia está aceitando experimentar coisas novas, como iogurte e frutas. Hoje em dia, já consegui introduzir também o feijão. É uma grande evolução porque ele tinha muita resistência”, afirmou a mãe, Géssica Pereira.

A terapia alimentar é uma abordagem especializada que visa melhorar os hábitos alimentares e a relação com a comida, tendo em vista que pessoas com autismo podem apresentar dificuldades sensoriais, como aversão a certos alimentos ou texturas, o que pode levar a uma dieta restrita. A terapia trabalha com a introdução gradual de novos alimentos, criando um ambiente lúdico para as refeições e desenvolvendo estratégias para lidar com as preferências alimentares.

“O Calleb é um aluno que, desde o começo, teve uma resistência muito grande e, hoje, estar aqui sentando, manipulando e experimentando o alimento, é um avanço enorme. O nosso espaço aqui perto da cozinha traz o cheiro da comida sendo preparada, eu o estimulo a ver o alimento em outros formatos, de maneira lúdica, para que ele sinta vontade de experimentar. Hoje, ele provou maçã em formato de estrela e goiaba e aceitou bem”, disse a nutricionista e terapeuta alimentar, Marilene Moura.