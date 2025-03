São Gonçalo: grupos com condições clínicas especiais têm que fazer a solicitação da vacina na unidade de saúde mais próxima da sua residência - Reprodução

São Gonçalo: grupos com condições clínicas especiais têm que fazer a solicitação da vacina na unidade de saúde mais próxima da sua residênciaReprodução

Publicado 25/03/2025 18:57

São Gonçalo - Neste mês de conscientização de prevenção do câncer de colo do útero, é importante ressaltar que há uma vacina no Programa Nacional de Imunização (PNI) que previne e reduz as doenças ocasionadas pelo vírus Papilomavírus Humano. É o imunizante HPV, que está disponível em 60 unidades de saúde, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Aos sábados, as clínicas municipais da Família Dr. Zerbini, no Arsenal; e Gonçalense do Mutondo; vacinam, das 8h às 12h.

A vacina contra o HPV está disponível para meninos e meninas entre 9 e 14 anos, 11 meses e 29 dias no PNI. Temporariamente, também pode ser aplicada nos jovens até 19 anos, 11 meses e 29 dias que ainda não receberam a imunização. O mesmo vale para as vítimas de violência sexual entre 15 e 45 anos, que podem receber a vacina, mas não estão dentro do PNI.

Pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente (PRR) a partir de dois anos; grupos com condições clínicas especiais até os 45 anos (pessoas vivendo com HIV/AIDS, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea, pacientes oncológicos) e os usuários de Profilaxia Pré-Exposição HIV/Aids (Prep) entre 15 a 45 anos também podem se vacinar. Os grupos com condições clínicas especiais têm que fazer a solicitação da vacina na unidade de saúde mais próxima da sua residência, comprovando com laudo médico a comorbidade, indicando a vacina, segundo o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie). Os portadores de PRR devem ter prescrição médica para a imunização.

Gestantes não podem receber a vacina. Elas devem aguardar o puerpério para a vacinação. E quem tem alergia a algum dos componentes da vacina HPV também não deve se vacinar. Os demais públicos podem ir direto a uma unidade de saúde com a caderneta de vacinação, identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou CPF. “O HPV é a mais frequente Infecção Sexualmente Transmissível (IST) no mundo e é um dos principais responsáveis por diferentes tipos de cânceres. A prevenção pode ser feita com a vacina. O ideal é que a vacinação seja realizada antes do início da vida sexual. Assim, os jovens ficam protegidos do vírus e não transmitem para seus parceiros. A vacina protege contra o HPV tipos 6 e 11, que são de baixo risco e causam as verrugas anogenitais; e contra os tipos de alto risco 16 e 18, responsáveis pelos cânceres de colo uterino, pênis, anal e oral em ambos os sexos”, explicou o secretário de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Gabriel Mello.

Locais de vacinação:



1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa



2 – USF Jardim Catarina I



3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó



4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina



5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba



6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho



7 – PAM Coelho



8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto



9 – USF David Capistrano, Itaúna



10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista



11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo



12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista



13 – USF Florença Pereira, Largo da Ideia



14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba



16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro



17 – USF Anaia



18 – USF Ana Nery, Gradim



19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia



21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo



22 – USF Altair da Silva, Mutuá



23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte



24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno



25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei



26 – USF Irmã Dulce, Trindade



27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal



28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel



29 – USF Elza Borges, Santa Luzia



30 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira



31 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro



32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina



33 – USF Badger da Silveira, Tribobó



34 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo



35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal



36 – USF Alexander Fleming, Boaçu



37 – PAM Neves



38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador



39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro



40 – USF Quinta Dom Ricardo



41 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha



42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado



43 – USF Almerinda



44 – USF Luísa de Marilac, Novo México



45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê



46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista



47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama



48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula



49 – USF Marilea Cardoso, Jóquei



50 – USF Água Mineral



51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira



52 – USF Portão do Rosa



53 – USF Aníbal Porto, Monjolos



54 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá



55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina



56 – USF Itaúna



57– USF Victor Chimelly, Paiva



58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz



59 – USF Armando Leão, Morro do Castro



60 – USF Bandeirantes