Protocolo de atendimento do Centro de Trauma do HEAT é reconhecido como de excelência pela SBAIT
Especializada na assistência a pacientes com múltiplos traumas, a unidade conta com tecnologia de ponta e é referência no Estado do Rio de Janeiro
São Gonçalo recebe campeonato brasileiro de handebol master
Clube Mauá será palco da competição que acontece de quinta-feira a domingo
Shopping Pátio Alcântara promove show gratuito em tributo a Alexandre Pires
A homenagem acontece na Praça de Alimentação
São Gonçalo faz nova capacitação sobre ferramentas digitais para empreendedores
Evento foi realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
Alunos participam de colheita em hortas municipais de São Gonçalo
Secretaria de Agricultura e Pesca garante produção saudável em quatro locais da cidade
ASAS realiza soltura de mais seis animais silvestres no final de semana
Antes de voltarem ao habitat natural, as espécies resgatadas receberam cuidados veterinários no espaço
