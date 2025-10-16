São Gonçalo: O Centro de Trauma acaba de receber a Certificação por Distinção do Instituto Qualisa de Gestão - Divulgação

São Gonçalo: O Centro de Trauma acaba de receber a Certificação por Distinção do Instituto Qualisa de GestãoDivulgação

Publicado 16/10/2025 11:45

São Gonçalo - O presidente da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT), José Gustavo Parreira, visitou o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, esta semana. O objetivo do médico foi conhecer de perto a estrutura e o protocolo aplicado pelos profissionais na assistência aos pacientes com múltiplos traumas.

O médico foi recebido pelo diretor geral do HEAT, Raphael Riodades, e pelo coordenador do Centro de Trauma, Marcelo Pessoa. Ambos explicaram ao presidente da SBAIT cada processo realizado na unidade quando um paciente de alta e média complexidade é recebido.

"O protocolo realizado no Alberto Torres é fantástico. Nós temos que mostrar o exemplo desse hospital para outras unidades que atendem trauma. A excelência que a unidade desenvolve aqui, junto com toda a sua equipe, outras unidades precisam buscar também. O trauma é um desafio. E aqui a equipe está bem a frente", garantiu José Gustavo Parreira.

Especializada na assistência a pacientes com múltiplos traumas, a unidade conta com tecnologia de ponta e é referência no Estado do Rio de Janeiro quando o assunto é salvar vidas. Um dos diferenciais no atendimento do Centro de Trauma é o protocolo utilizado, que pode ser comparado aos principais centros internacionais da especialidade, onde a taxa de mortalidade é inferior a 5%.

O sucesso do serviço prestado é resultado da combinação de profissionais capacitados e da utilização de equipamentos de última geração. Os profissionais que atendem no Centro de Trauma do Heat foram capacitados inicialmente no Centro de Trauma de Baltimore, nos Estados Unidos, e treinados também no Ryder Trauma Center, da Universidade de Miami, e no Children's Hospital, dedicado à criança, em Washington. Todo o conhecimento vem sendo repassado aos novos profissionais ao longo dos 13 anos de funcionamento.

O Centro de Trauma, que acaba de receber a Certificação por Distinção do Instituto Qualisa de Gestão – nível Diamante, ocupa uma área de mil metros. Além das três salas de cirurgia, conta com sala de tomografia, onde o médico acompanha o resultado em tempo real, sem precisar esperar que o exame seja revelado. Conta ainda com área de farmácia, insumos e radiologia.