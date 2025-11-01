São Gonçalo: USF do bairro é a 58ª da rede básica que recebeu obras de manutenção e adequaçãoRenan Otto

Mais artigos de O Dia
O Dia
São Gonçalo - Usuários da Unidade de Saúde da Família (USF) Mutuaguaçu ganharam um posto completamente revitalizado após obras de manutenção e adequação com mudanças de ambientes, pintura e padronização geral, como as outras unidades municipais já revitalizadas.
A unidade é a 58ª unidade de saúde da rede básica entregue pela Prefeitura de São Gonçalo no mandato do Capitão Nelson. O objetivo é oferecer melhor atendimento ao público e local digno para os servidores. A USF tem capacidade para atender 4 mil usuários através da equipe da Estratégia da Saúde da Família (ESF) em ambientes humanizados, climatizados e padronizados.
No local, os gonçalenses terão médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, além dos profissionais do eMulti – equipe multiprofissional composta por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social e psicólogo. Dentistas e equipes dos programas da Atenção Básica estarão disponíveis, assim como exames laboratoriais de sangue, urina e fezes. A USF também fará curativos e inserção na Central de Regulação para os agendamentos de exames e consultas.
O posto de saúde tem recepção, novos consultórios, salas de vacina, de curativos e outros ambientes de uso comum. Toda a manutenção da USF foi feita, incluindo as revisões das redes hidráulica e elétrica e do telhado. “Essa unidade ganhou ambientes mais agradáveis, tanto para a população quanto para os servidores”, observou a subsecretária da Atenção Básica, Luene Gonçalves. A obra foi realizada pela Secretaria de Saúde para humanizar ambientes e atendimentos e obedece todas as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com climatização e acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

Unidades da rede básica entregues:

1 - Santa Luzia

2 - Robert Koch, Patronato

3 - Mahatma Ghandi, Jardim Califórnia

4 - José Avelino, Tribobó

5 - Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

6 - Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra

7 - Badger da Silveira, Tribobó

8 - Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte

9 - José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

10 - Aníbal Porto, Monjolos

11 - Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

12 - Luiza de Marillac, Novo México

13 - Irmã Dulce, Trindade

14 - Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

15 - Flávio Henrique de Brito, Jóquei

16 - Getúlio Vargas, Boa Vista

17 - Candoza

18 - Florença Helena Pereira, Largo da Ideia

19 - Anaia

20 - Victor Chimelly, Paiva

21 - Tancredo Neves, Luiz Caçador

22 - Neuza Goulart, em Palmeiras

23 - José Bruno Neto, Boa Vista

24 - Altair da Silva, Mutuá

25 - Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

26 - Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

27 - Adolfo Lutz, Amendoeira

28 - Armando Leão Ferreira, Morro do Castro

29 - Bento da Cruz, Porto Novo

30 - Louis Pasteur, Guaxindiba

31 - Agenor José da Silva, Jardim Catarina

32 - Doutel de Andrade, Maria Paula

33 - Marechal Cândido Rondon, Colubandê

34 - Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

35 - Clínica Gonçalense do Colubandê

36 - Bocayuva Cunha, Gradim

37 - Roberto Silveira, Vista Alegre

38 - Albert Sabin, Salgueiro

39 - Elza Borges, Santa Luzia

40 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

41 - Josias Muniz, Arrastão

42 - Mariléa Cardoso, Jóquei

43 - David Capistrano, Recanto das Acácias

44 - Água Mineral

45 - Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

46 - Itaúna

47 - Emílio Ribas, Barracão

48 - Juarez Antunes, Laranjal

49 - Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

50 - Ana Nery, Gradim

51 - Bandeirantes

52 - Jardim Catarina I

53 - Floriano Barbosa, Jardim Catarina

54 - Manoel de Abreu, Sacramento

55 - Vista Alegre

56 - Lagoinha

57 - Oswaldo Cruz

58 - Mutuaguaçu