São Gonçalo: USF do bairro é a 58ª da rede básica que recebeu obras de manutenção e adequaçãoRenan Otto

Publicado 01/11/2025 09:52

São Gonçalo - Usuários da Unidade de Saúde da Família (USF) Mutuaguaçu ganharam um posto completamente revitalizado após obras de manutenção e adequação com mudanças de ambientes, pintura e padronização geral, como as outras unidades municipais já revitalizadas.

A unidade é a 58ª unidade de saúde da rede básica entregue pela Prefeitura de São Gonçalo no mandato do Capitão Nelson. O objetivo é oferecer melhor atendimento ao público e local digno para os servidores. A USF tem capacidade para atender 4 mil usuários através da equipe da Estratégia da Saúde da Família (ESF) em ambientes humanizados, climatizados e padronizados.

No local, os gonçalenses terão médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, além dos profissionais do eMulti – equipe multiprofissional composta por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social e psicólogo. Dentistas e equipes dos programas da Atenção Básica estarão disponíveis, assim como exames laboratoriais de sangue, urina e fezes. A USF também fará curativos e inserção na Central de Regulação para os agendamentos de exames e consultas.

O posto de saúde tem recepção, novos consultórios, salas de vacina, de curativos e outros ambientes de uso comum. Toda a manutenção da USF foi feita, incluindo as revisões das redes hidráulica e elétrica e do telhado. “Essa unidade ganhou ambientes mais agradáveis, tanto para a população quanto para os servidores”, observou a subsecretária da Atenção Básica, Luene Gonçalves. A obra foi realizada pela Secretaria de Saúde para humanizar ambientes e atendimentos e obedece todas as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com climatização e acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.



Unidades da rede básica entregues:



1 - Santa Luzia



2 - Robert Koch, Patronato



3 - Mahatma Ghandi, Jardim Califórnia



4 - José Avelino, Tribobó



5 - Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo



6 - Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra



7 - Badger da Silveira, Tribobó



8 - Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte



9 - José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba



10 - Aníbal Porto, Monjolos



11 - Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro



12 - Luiza de Marillac, Novo México



13 - Irmã Dulce, Trindade



14 - Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado



15 - Flávio Henrique de Brito, Jóquei



16 - Getúlio Vargas, Boa Vista



17 - Candoza



18 - Florença Helena Pereira, Largo da Ideia



19 - Anaia



20 - Victor Chimelly, Paiva



21 - Tancredo Neves, Luiz Caçador



22 - Neuza Goulart, em Palmeiras



23 - José Bruno Neto, Boa Vista



24 - Altair da Silva, Mutuá



25 - Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno



26 - Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina



27 - Adolfo Lutz, Amendoeira



28 - Armando Leão Ferreira, Morro do Castro



29 - Bento da Cruz, Porto Novo



30 - Louis Pasteur, Guaxindiba



31 - Agenor José da Silva, Jardim Catarina



32 - Doutel de Andrade, Maria Paula



33 - Marechal Cândido Rondon, Colubandê



34 - Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel



35 - Clínica Gonçalense do Colubandê



36 - Bocayuva Cunha, Gradim



37 - Roberto Silveira, Vista Alegre



38 - Albert Sabin, Salgueiro



39 - Elza Borges, Santa Luzia



40 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



41 - Josias Muniz, Arrastão



42 - Mariléa Cardoso, Jóquei



43 - David Capistrano, Recanto das Acácias



44 - Água Mineral



45 - Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros



46 - Itaúna



47 - Emílio Ribas, Barracão



48 - Juarez Antunes, Laranjal



49 - Luiz Paulo Guimarães, Laranjal



50 - Ana Nery, Gradim



51 - Bandeirantes



52 - Jardim Catarina I



53 - Floriano Barbosa, Jardim Catarina



54 - Manoel de Abreu, Sacramento



55 - Vista Alegre



56 - Lagoinha



57 - Oswaldo Cruz



58 - Mutuaguaçu

