São Gonçalo - Usuários da Unidade de Saúde da Família (USF) Mutuaguaçu ganharam um posto completamente revitalizado após obras de manutenção e adequação com mudanças de ambientes, pintura e padronização geral, como as outras unidades municipais já revitalizadas.
A unidade é a 58ª unidade de saúde da rede básica entregue pela Prefeitura de São Gonçalo no mandato do Capitão Nelson. O objetivo é oferecer melhor atendimento ao público e local digno para os servidores. A USF tem capacidade para atender 4 mil usuários através da equipe da Estratégia da Saúde da Família (ESF) em ambientes humanizados, climatizados e padronizados.
No local, os gonçalenses terão médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, além dos profissionais do eMulti – equipe multiprofissional composta por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social e psicólogo. Dentistas e equipes dos programas da Atenção Básica estarão disponíveis, assim como exames laboratoriais de sangue, urina e fezes. A USF também fará curativos e inserção na Central de Regulação para os agendamentos de exames e consultas.
O posto de saúde tem recepção, novos consultórios, salas de vacina, de curativos e outros ambientes de uso comum. Toda a manutenção da USF foi feita, incluindo as revisões das redes hidráulica e elétrica e do telhado. “Essa unidade ganhou ambientes mais agradáveis, tanto para a população quanto para os servidores”, observou a subsecretária da Atenção Básica, Luene Gonçalves. A obra foi realizada pela Secretaria de Saúde para humanizar ambientes e atendimentos e obedece todas as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com climatização e acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.
Unidades da rede básica entregues:
1 - Santa Luzia
2 - Robert Koch, Patronato
3 - Mahatma Ghandi, Jardim Califórnia
4 - José Avelino, Tribobó
5 - Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo
6 - Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra
7 - Badger da Silveira, Tribobó
8 - Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte
9 - José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba
10 - Aníbal Porto, Monjolos
11 - Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
12 - Luiza de Marillac, Novo México
13 - Irmã Dulce, Trindade
14 - Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
15 - Flávio Henrique de Brito, Jóquei
16 - Getúlio Vargas, Boa Vista
17 - Candoza
18 - Florença Helena Pereira, Largo da Ideia
19 - Anaia
20 - Victor Chimelly, Paiva
21 - Tancredo Neves, Luiz Caçador
22 - Neuza Goulart, em Palmeiras
23 - José Bruno Neto, Boa Vista
24 - Altair da Silva, Mutuá
25 - Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
26 - Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
27 - Adolfo Lutz, Amendoeira
28 - Armando Leão Ferreira, Morro do Castro
29 - Bento da Cruz, Porto Novo
30 - Louis Pasteur, Guaxindiba
31 - Agenor José da Silva, Jardim Catarina
32 - Doutel de Andrade, Maria Paula
33 - Marechal Cândido Rondon, Colubandê
34 - Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel
35 - Clínica Gonçalense do Colubandê
36 - Bocayuva Cunha, Gradim
37 - Roberto Silveira, Vista Alegre
38 - Albert Sabin, Salgueiro
39 - Elza Borges, Santa Luzia
40 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
