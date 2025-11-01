São Gonçalo: Local reúne acervo sobre a trajetória gonçalense - Divulgação

Publicado 01/11/2025 10:05

São Gonçalo - São Gonçalo celebrou, nesta quinta-feira (30), a inauguração do Instituto Casa do Ontem Gonçalense, um novo espaço cultural dedicado ao resgate, preservação e valorização da história e da memória da cidade. O local, situado no segundo piso do Partage Shopping São Gonçalo, foi oficialmente aberto ao público em uma cerimônia que reuniu autoridades, representantes de instituições culturais e a comunidade gonçalense.

O projeto é fruto de uma parceria entre o Partage Shopping, a Associação dos Amigos e Infantes do 3º BI, com apoio da Prefeitura de São Gonçalo e de outras instituições. Com curadoria da Associação dos Amigos e Infantes do 3º BI, o Instituto foi idealizado para se tornar um espaço cultural e educacional, que apresenta a trajetória histórica da cidade de forma acessível, interativa e inspiradora.

Durante a inauguração, o público pôde visitar uma exposição permanente dedicada à história do Exército Brasileiro em São Gonçalo, além de conhecer outras mostras que retratam diferentes períodos da cidade, da colonização e emancipação político-administrativa à industrialização e aos dias atuais.

A origem do Instituto Casa do Ontem Gonçalense remonta aos anos 2000, com o movimento de restauração da histórica Capela da Luz, datada do século XVII. Desde então, a iniciativa se fortaleceu por meio de diversos movimentos culturais locais, com destaque para o trabalho do Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo, do qual participaram membros que contribuíram diretamente para a criação e formalização do novo Instituto.

Para Sérgio Reimol, chefe de gabinete do vice-prefeito João Ventura, o espaço representa uma nova forma de contar e celebrar a história da cidade. “Esse é um espaço que mostra de forma diferente a história de São Gonçalo para a população, com uma linguagem mais específica. A cada momento, o objetivo é trazer mostras dos grandes feitos e momentos que marcaram nossa cidade. Esse é um resgate da nossa história com uma nova configuração. São Gonçalo passa a ter a Casa do Ontem e o ontem é muito rico e precisa ser mostrado”, afirmou.

Com a inauguração do Instituto Casa do Ontem Gonçalense, São Gonçalo ganhou um novo ponto de encontro entre passado e presente, reafirmando o compromisso da cidade com a valorização da sua identidade, cultura e memória coletiva.