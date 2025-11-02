São Gonçalo: homem foi preso por furto de cabos - Divulgação

Publicado 02/11/2025 18:49

São Gonçalo - Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam, na noite desta quinta-feira (30), um homem que estava tentando furtar cabos na Rua Doutor Nilo Peçanha, no Mutondo. A detenção foi feita após o suspeito ser flagrado pelas câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG). Ele já possuía seis anotações criminais anteriores, incluindo por crimes como tráfico de drogas e furto.

Os agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) chegaram ao local informado por volta das 19h30 e visualizaram um homem com as características indicadas pela CSSG. Ele foi abordado e, durante a revista pessoal, foram encontrados itens como 20 metros de cabos elétricos, um medidor de energia, display e uma faca. O material, possível fruto de furtos a outras instalações, foi apreendido.

O homem foi, então, encaminhado para a 72ª DP (Mutuá), onde o caso foi registrado e, em seguida, ele foi levado para a 73ª DP (Neves), onde permanece preso.