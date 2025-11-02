São Gonçalo: homem foi preso por furto de cabosDivulgação
Guarda prende homem que tentou furtar cabos no Mutondo
Ação foi feita em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG)
Guarda prende homem que tentou furtar cabos no Mutondo
Ação foi feita em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG)
Clínica Municipal do Colubandê aprimora atendimento de reabilitação física
Aposentado de 54 anos é exemplo de superação ao voltar a andar
São Gonçalo ganha novo espaço dedicado à sua história: Instituto Casa do Ontem Gonçalense
Local reúne acervo sobre a trajetória gonçalense
Moradores do Mutuaguaçu ganham unidade de saúde revitalizada
USF do bairro é a 58ª da rede básica que recebeu obras de manutenção e adequação
São Gonçalo tem programação cultural diversificada em novembro
Eventos acontecerão no Teatro Municipal George Savalla Gomes
Pátio Alcântara comemora 12 anos com tributo à Marília Mendonça
Quem comanda o palco é a cantora Josi Mattos, que promete levar os fãs a uma verdadeira viagem pelos grandes sucessos de Marília
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.