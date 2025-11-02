São Gonçalo - A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo realiza o projeto Superação no Handebol, que visa formar novos atletas da modalidade. As aulas gratuitas para crianças de até 14 anos acontecem em quatro unidades de ensino.
“O projeto de handebol nas escolas é mais do que uma atividade esportiva — é uma ferramenta de inclusão e transformação social. Com nossos quatro núcleos instalados em escolas, queremos oferecer oportunidades tanto para os alunos da rede pública quanto para toda a comunidade. O esporte ensina disciplina, trabalho em equipe e respeito, valores essenciais para a formação do cidadão. Nosso compromisso é ampliar o acesso e fortalecer o esporte em São Gonçalo”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Bruno Porto.
Coordenado por uma das maiores atletas de handebol do Brasil, a gonçalense Zezé Sales, o projeto ensina princípios básicos do esporte, com o intuito de desenvolver a habilidade de crianças e jovens gonçalenses e inseri-los em diversas competições.
“As crianças da região nem se falavam e hoje são super unidas. Além de praticar o esporte, marcam até grupos de estudos. Eu só tenho a agradecer, quero trabalhar cada vez mais para auxiliá-los,” afirmou o professor de um dos núcleos de handebol, Marcus Vinícius Silva.
O aluno Gabriel dos Santos, de 13 anos, é morador do Boa Vista e está super feliz em conhecer o mundo do handebol. “Assim que eu soube das aulas, eu vim treinar e gostei muito. O nosso treinador é muito bom e eu melhorei bastante no handebol, os meus colegas também. Já tenho vontade de seguir com o esporte de forma profissional,” contou.
As aulas ocorrem nos bairros Boa Vista, Maria Paula, Lindo Parque e Boaçu. Os interessados em participar devem ir até o local e procurar o professor responsável.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.