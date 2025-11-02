São Gonçalo: investindo em escola de handebol gratuita para crianças - Renan Otto

São Gonçalo: investindo em escola de handebol gratuita para crianças Renan Otto

Publicado 02/11/2025 18:52

São Gonçalo - A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo realiza o projeto Superação no Handebol, que visa formar novos atletas da modalidade. As aulas gratuitas para crianças de até 14 anos acontecem em quatro unidades de ensino.

“O projeto de handebol nas escolas é mais do que uma atividade esportiva — é uma ferramenta de inclusão e transformação social. Com nossos quatro núcleos instalados em escolas, queremos oferecer oportunidades tanto para os alunos da rede pública quanto para toda a comunidade. O esporte ensina disciplina, trabalho em equipe e respeito, valores essenciais para a formação do cidadão. Nosso compromisso é ampliar o acesso e fortalecer o esporte em São Gonçalo”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Bruno Porto.

Coordenado por uma das maiores atletas de handebol do Brasil, a gonçalense Zezé Sales, o projeto ensina princípios básicos do esporte, com o intuito de desenvolver a habilidade de crianças e jovens gonçalenses e inseri-los em diversas competições.

“As crianças da região nem se falavam e hoje são super unidas. Além de praticar o esporte, marcam até grupos de estudos. Eu só tenho a agradecer, quero trabalhar cada vez mais para auxiliá-los,” afirmou o professor de um dos núcleos de handebol, Marcus Vinícius Silva.

O aluno Gabriel dos Santos, de 13 anos, é morador do Boa Vista e está super feliz em conhecer o mundo do handebol. “Assim que eu soube das aulas, eu vim treinar e gostei muito. O nosso treinador é muito bom e eu melhorei bastante no handebol, os meus colegas também. Já tenho vontade de seguir com o esporte de forma profissional,” contou.

As aulas ocorrem nos bairros Boa Vista, Maria Paula, Lindo Parque e Boaçu. Os interessados em participar devem ir até o local e procurar o professor responsável.



Locais e horários



. Boa Vista: CIEP 052 - Profª Romanda Gouveia Gonçalves - Professor: Marcus Vinícius;



Segundas, quartas e quintas-feiras, das 16h às 18h.







. Maria Paula: Ciep 513 - George Savalla Gomes - Professora: Idalina Mesquita (Daly);



Quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 16h30.







. Lindo Parque: Colégio Municipal Amaral Peixoto - Professor: Anderson Armond;



Segundas e quartas-feiras, das 7h30 às 9h;



Sextas-feiras, das 9h30 às 11h.







. Boaçu: Colégio Municipal Presidente Castello Branco - Professora: Ana Karolyne.



Terças-feiras, das 11h45 às 12h45;



Quartas-feiras, das 17h30 às 18h30;



Sextas-feiras, das 15h30 às 18h30.

