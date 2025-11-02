São Gonçalo: obra na praça no Jardim Mirambi - Divulgação

Publicado 02/11/2025 18:59

São Gonçalo - A população do Jardim Miriambi pode celebrar mais uma novidade. Além da nova creche municipal, cujas obras estão sendo finalizadas, está sendo construída uma nova praça totalmente revitalizada pelo Praça Renovada, projeto da Prefeitura de São Gonçalo que já transformou outras 19 áreas de lazer no município.

A nova área de lazer contará com duas quadras novas (uma de vôlei e uma de basquete), uma área de convivência com bancos e cadeiras de concreto, grama, arquibancada, novos canteiros e papeleira. O espaço ainda terá rampas, que garantirão a acessibilidade para as pessoas com deficiência (PcDs). Será feita uma nova pintura e a calçada ao redor será revitalizada. A praça fica ao lado da nova creche.

As equipes iniciaram as obras com a limpeza do terreno, a divisão dos espaços e a demolição de trechos da praça anterior. No momento, está sendo feita a preparação do chão da área de convivência, que será concretada, e o acabamento da mureta da quadra de basquete. A nova praça será espaço de lazer revitalizado, gratuito e integrado ao bairro.

"A população do bairro Jardim Miriambi vai ganhar uma nova creche e uma nova área de lazer. No nosso mandato, estamos dando mais dignidade para os bairros, seja com as novas creches, novas áreas de lazer, novos postos de saúde e obras de infraestrutura. A prova disso é que essa será 20ª área de lazer renovada no meu mandato. É algo que me deixa muito feliz", destacou o prefeito Capitão Nelson.

Praça Renovada – O projeto já foi concluído também em outros 19 espaços: Praça Jardim Catarina II (ou Praça da Rua I), no Jardim Catarina; Praça Jornalista Valfrido Rocha, no Jardim Catarina; Praça do Barenco, no Boaçu; Praça do Coroado; Praça da Lagoa Seca, no Laranjal; Praça do Vila Três; Praça do Gradim; Praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga; Praça do Rocha; Praça Lucacio Teófilo de Campos, no Jóquei; Praça do Largo de Itaúna; Praça Vereador Josias dos Santos Muniz, na Lagoinha; Praça Governador Leonel Brizola, no Colubandê; Praça Expedicionário Antônio Vieira, mais conhecida como Praça do Mineirinho, localizada no bairro de Santa Catarina; a Arena Zaga Silva, localizada no Porto Velho; e a Praça Thiago Evangelista de Vasconcellos, do bairro Almerinda; Praça do Pontal; Praça do Porto do Rosa; e a Praça do Jardim Alcântara.





