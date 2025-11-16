São Gonçalo: o programa cresce a cada ano e amplia os locais de atendimento com as capacitações dos profissionais das unidades de saúdeDivulgação
Locais de atendimento
Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
USF Dr. José Bruno Neto, Boa Vista
USF Nova Cidade
USF Nova Cidade II
USF Itaúna
USF Antonina/Cruzeiro do Sul
USF Porto do Rosa
USF Palmeiras II
USF David Capistrano, Itaúna
USF Itaúna II
USF Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros
USF Alexander Fleming, Boaçu
USF Salgueiro
USF Mutuaguaçu
USF Altair da Silva, Mutuá
Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
USF Tancredo Neves, Luiz Caçador
USF Tiradentes
USF Jardim Alcântara
USF Irmã Dulce, Trindade
USF Mutondo II
USF Coelho
USF Lagoinha
USF Adolfo Lutz, Amendoeira
USF Oswaldo Cruz, Amendoeira
USF Bandeirantes
Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal
USF Emílio Ribas, Barracão
USF Ipiíba
USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba
USF Almerinda
USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei
USF Mariléa Cardoso Mota, Jóquei
USF Vereador Josias Muniz, Rio do Ouro
USF Badger Silveira, Tribobó
USF José Avelino de Souza, Tribobó
USF Doutel de Andrade, Maria Paula
USF Luiza de Marilac, Novo México
USF Manoel de Abreu, Sacramento
USF Marechal Cândido Rondon, Capote
USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel
Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
Clínica Municipal da Família Marambaia
USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro
USF Florença Helena Pereira da Silva Marins, Largo da Ideia
USF Vista Alegre
USF Juarez Antunes, Laranjal
USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
USF Louis Pasteur, Guaxindiba
USF Jardim Catarina VII
USF Jardim Catarina I
USF Elza Borges, Santa Luzia
USF João Goulart, Jardim Catarina
USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
USF Apolo III
USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina
USF Jardim Catarina V
USF Vila Três
Polo Sanitário Washington Luiz LOpes, Zé Garoto
Clínica Municipal da Família Dr. Jardel do Amaral, Venda da Cruz
USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte
USF Robert Koch, Porto da Madama
USF Bento da Cruz, Porto Novo
USF Wally Figueira da Silva, Rocha
USF Menino de Deus
USF Brasilândia
USF Ana Nery, Gradim
USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
USF Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra
USF Pita
USF Bocayuva Cunha, Gradim
USF Victor Chimelly, Paiva
USF Água Mineral
USF Neves
USF Engenho Pequeno
USF Zé Garoto
USF Vila Lage
USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
USF Rocha
USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo
USF Getúlio Vargas, Boa Vista
PAM Coelho
Núcleo dos Ostomizados, Centro
Espaço Rosa, Zé Garoto
