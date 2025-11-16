São Gonçalo: o programa cresce a cada ano e amplia os locais de atendimento com as capacitações dos profissionais das unidades de saúde - Divulgação

Publicado 16/11/2025 19:03

São Gonçalo - Os riscos do tabagismo têm três dias de alerta e conscientização no Brasil durante o ano. O último é neste domingo, 16 de novembro, quando é lembrado o Dia do Não Fumar. A data é mais uma para reafirmar os malefícios que o vício pode causar. E, dependendo da vontade do usuário, esse problema pode ter solução. O Programa Municipal de Controle ao Tabagismo, oferecido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, pode ajudar qualquer gonçalense a abandonar o vício.

O programa, que cresce a cada ano e amplia os locais de atendimento com as capacitações dos profissionais das unidades de saúde, já está presente em quase a totalidade das unidades de saúde. Atualmente, São Gonçalo oferece 89 locais com atendimento. E o melhor: tudo gratuito e aberto para todas as idades, incluindo os adolescentes. O tratamento é realizado com equipe multiprofissional e pode ter suporte medicamentoso para os maiores de 18 anos, quando necessário.

“Abandonar o tabagismo é uma das decisões mais importantes que alguém pode tomar pela própria saúde. Cada cigarro a menos representa um ganho em qualidade de vida, disposição e bem-estar. Parar de fumar reduz drasticamente o risco de doenças cardiovasculares, respiratórias e de diversos tipos de câncer, além de melhorar a autoestima e o convívio com familiares. Nosso papel, como profissionais de saúde, é acolher e apoiar cada pessoa nesse processo, mostrando que é possível vencer a dependência e construir uma vida mais saudável”, disse a coordenadora do programa, Raquel de Oliveira Dias.

O tabagismo é uma das principais causas evitáveis de adoecimento e mortalidade. O foco maior do programa é a conscientização sobre o mal que este hábito faz e mostrar as diferentes formas para parar com o vício com apoio e acompanhamento por até um ano. Para iniciar, basta fazer a inscrição em uma das unidades que têm o tratamento, procurando as enfermeiras responsáveis pelo programa.

“As reuniões buscam identificar as situações críticas para os tabagistas, traçando estratégias para evitar o consumo da substância. Há muita informação também sobre os temas que cercam o vício, como abstinência, ganho de peso, benefícios e recaídas. O paciente é ativo em todo o processo exercendo o automonitoramento. Parar de fumar é um passo importante para garantir mais qualidade de vida para o fumante e toda a família, além de reduzir riscos de doenças graves”, finalizou a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.



Locais de atendimento



Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

USF Dr. José Bruno Neto, Boa Vista

USF Nova Cidade

USF Nova Cidade II

USF Itaúna

USF Antonina/Cruzeiro do Sul

USF Porto do Rosa

USF Palmeiras II

USF David Capistrano, Itaúna

USF Itaúna II

USF Albert Sabin, Fazenda dos Mineiros

USF Alexander Fleming, Boaçu

USF Salgueiro

USF Mutuaguaçu

USF Altair da Silva, Mutuá

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

USF Tiradentes

USF Jardim Alcântara

USF Irmã Dulce, Trindade

USF Mutondo II

USF Coelho

USF Lagoinha

USF Adolfo Lutz, Amendoeira

USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

USF Bandeirantes

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

USF Emílio Ribas, Barracão

USF Ipiíba

USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

USF Almerinda

USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

USF Mariléa Cardoso Mota, Jóquei

USF Vereador Josias Muniz, Rio do Ouro

USF Badger Silveira, Tribobó

USF José Avelino de Souza, Tribobó

USF Doutel de Andrade, Maria Paula

USF Luiza de Marilac, Novo México

USF Manoel de Abreu, Sacramento

USF Marechal Cândido Rondon, Capote

USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Clínica Municipal da Família Marambaia

USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

USF Florença Helena Pereira da Silva Marins, Largo da Ideia

USF Vista Alegre

USF Juarez Antunes, Laranjal

USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

USF Louis Pasteur, Guaxindiba

USF Jardim Catarina VII

USF Jardim Catarina I

USF Elza Borges, Santa Luzia

USF João Goulart, Jardim Catarina

USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

USF Apolo III

USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

USF Jardim Catarina V

USF Vila Três

Polo Sanitário Washington Luiz LOpes, Zé Garoto

Clínica Municipal da Família Dr. Jardel do Amaral, Venda da Cruz

USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte

USF Robert Koch, Porto da Madama

USF Bento da Cruz, Porto Novo

USF Wally Figueira da Silva, Rocha

USF Menino de Deus

USF Brasilândia

USF Ana Nery, Gradim

USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

USF Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra

USF Pita

USF Bocayuva Cunha, Gradim

USF Victor Chimelly, Paiva

USF Água Mineral

USF Neves

USF Engenho Pequeno

USF Zé Garoto

USF Vila Lage

USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

USF Rocha

USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

USF Getúlio Vargas, Boa Vista

PAM Coelho

Núcleo dos Ostomizados, Centro

Espaço Rosa, Zé Garoto



