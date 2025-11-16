São Gonçalo: treinamento ocorreu na manhã deste domingo na Ponte Rio-Niterói - Divulgação

Publicado 16/11/2025 19:07

São Gonçalo - Na manhã deste domingo (16), uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) de São Gonçalo participou de um simulado de atendimento a múltiplas vítimas. O treinamento foi realizado na Ecovias Ponte, com equipe de resgate da própria rodovia e apoio do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

O simulado também contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal, Marinha e Grupamento Aéreo Marítimo (GAM). Com o objetivo de melhorar a atuação das equipes em ocorrências, o treinamento simulou um acidente entre um caminhão e dois veículos de passeio. No local, condutores e multiplicadores do Samu atuaram prestando apoio às supostas vítimas.

“A determinação do prefeito Capitão Nelson é que estejamos sempre aptos a ajudar e servir à população. Com esse treinamento, nos preparamos para um acidente de grande proporção. Além disso, o simulado une forças com outras unidades de socorro e mostra que o Samu de São Gonçalo tem condições para ajudar o cidadão,” destacou o coordenador do Samu São Gonçalo, Paulo Santana.

Outros treinamentos – A equipe do Samu São Gonçalo também participou do simulado de combate a incêndios, no dia 4 de novembro deste ano. O treinamento foi realizado na antiga garagem municipal, na Brasilândia, e teve a presença de condutores do Hospital Luiz Palmier e do Transporte Fora de Domicílio (TFD).

