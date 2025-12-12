São Gonçalo: a efetivação da matrícula dos alunos remanejados acontece de 12 a 16 de janeiro de 2026, direto na unidade - Divulgação

Publicado 12/12/2025 19:35

São Gonçalo - A pré-matrícula para novos alunos da rede municipal de São Gonçalo já está se aproximando. As inscrições começam às 10h da próxima segunda-feira (15) e vai até o dia 28 de dezembro, exclusivamente pelo site https://prematricula.saogoncalo.educacaomais.com.br , com resultado divulgado no dia 15 de janeiro de 2026.

Para responsáveis que não possuam acesso à internet, é possível comparecer à sede da Secretaria de Educação, no setor de Matrícula, no primeiro dia, das 10h às 15h30, e, nos demais, das 9h às 15h30. No caso de pré-matrícula de novos estudantes com deficiência intelectual, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, TEA (Transtorno do Espectro Autista), altas habilidades e superdotação, o responsável deverá anexar no site de inscrição o laudo médico que comprove tais informações, emitidos por órgãos competentes.

A efetivação da matrícula dos alunos remanejados acontece de 12 a 16 de janeiro de 2026, direto na unidade. Os novos alunos, contemplados na pré-matrícula, devem efetivar a matrícula no período de 19 a 23 de janeiro, também na unidade. A partir de 30 de janeiro, a lista de espera estará disponível no site https://www.saogoncalo.rj.gov.br e as vagas ainda existentes serão disponibilizadas no site https://prematricula.saogoncalo.educacaomais.com.br

O candidato que não for contemplado entrará, automaticamente, na lista de espera das três opções de escola escolhidas na pré-matrícula. A posição na fila será definida pela data e hora da inscrição, assegurando a ordem cronológica das solicitações. Além disso, será mantida a prioridade na convocação dos alunos com deficiência (PCDs).