Carla Caputi diz que tem responsabilidade com o gerenciamento das receitas públicas - Foto Secom/Divulgação

São João da Barra – Os servidores municipais de São João da Barra (RJ) fecharão o ano com dinheiro no bolso e o comércio terá oportunidade de faturar mais; estas são estimativas feitas no município, cuja economia estará recebendo injeção de cerca de R$ 31,6 milhões nesta quinta-feira (15), por meio do pagamento da prefeitura ao funcionalismo.

A Secretaria de Comunicação (Secom) explica que o montante é referente à quitação da segunda parcela do 13º salário, ao abono de R$ 500 para os servidores de carreira e o pagamento da folha salarial mensal e o terço constitucional de férias do pessoal da Educação.

“Além da valorização dos profissionais da administração municipal, a medida adotada pela prefeita Carla Caputi visa fomentar a economia local, com a liberação de todos os recursos antes do Natal”, comenta a Secom, detalhando: “nesta quinta- feira, a segunda parcela do 13º será paga de forma antecipada, o que gera um impacto de aproximadamente R$ 9,5 milhões”.

A primeira parcela já foi paga, também de forma antecipada, desde junho; outro ponto ressaltado é que no próximo dia 20, os servidores de carreira da ativa vão receber um auxílio alimentação de Natal no valor de R$ 500: “com o abono, o investimento da administração municipal é de cerca de R$ 1,4 milhão”, acrescenta a secretaria.

A prefeita Carla Caputi destaca que a prefeitura mantém a folha salarial rigorosamente em dia, com o pagamento sempre dentro do mês trabalhado. Pelo cronograma divulgado no início do ano, o depósito de dezembro seria no dia 30; porém, a prefeita determinou que seja antecipado para o dia 23.

Na mesma data também será feito o pagamento de 1/3 de férias para a Educação; “o intuito é aumentar a circulação de recursos no município; são mais R$ 20,7 milhões na economia local”, diz Caputi, argumentando: “a nossa gestão é pautada na seriedade e na responsabilidade com o gerenciamento das receitas públicas”.

“Por isso, honramos nossas obrigações e cumprimos o calendário de pagamento de forma antecipada para os servidores, que nos ajudam a administrar o município”, acrescenta a prefeita, concluindo: “ao quitar nossos compromissos antes do Natal, nossa expectativa também é de aumentar a circulação de recursos no comércio local, com as compras para as celebrações das famílias nesta época de fim de ano”.