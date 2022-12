Trabalhos são realizados em parceria da prefeitura com o governo estadual, no Bairro de Fátima - Foto Secom/Divulgação

Publicado 19/12/2022 10:33 | Atualizado 19/12/2022 10:38

São João da Barra - Iniciadas em 2014, interrompidas em 2016 e retoamadas em março deste ano, as obras de infraestrutura da via que liga a SB-02 à BR-356, desviando o fluxo de veículos do Bairro de Fátima, em São João da Barra entram em mais uma etapa; o asfaltamento teve início na última sexta-feira (16), com conclusão prevista para daqui a dois meses.

O projeto é resultado de uma parceria entre prefeitura e governo do Estado, renovada no dia 10 de março deste ano, pela então prefeita Carla Machado (que renunciou para concorrer nas últimas eleições, sendo eleita deputada estadual, com o governador Cláudio Castro, dentro do Programa Somando Forças.

As obras estão orçadas em R$ 9,3 milhões, em uma pista de 1,3 km de extensão com aproximadamente 22 metros de largura; além de duas pistas, terá canteiro central com ciclovia, iluminação e paisagismo. Na sexta-feira, teve início a colocação de 850 metros de asfalto em uma das faixas.

Já estão concluídos 2,4 mil metros de calçada com intertravado, 700 metros de rede de drenagem com caixa de passagem e ralo e a base da ciclovia; são, ao todo, 900 metros de calçada, incluindo, plantio de grama no canteiro ao lado da ciclovia e super poste no canteiro central com iluminação de led.

O governo municipal não divulgou quantas parcelas já foram liberdas pelo Estado; mas, em março, por ocasião da renovação do convênio, de um total de 10 prevista, três haviam sido repassadas (uma no ano de 2015 e outras duas após negociação), cabendo ao município uma contrapartida de 2,7%, já quitada.