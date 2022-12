Os ônibus custaram R$ 2.861.100,00 e chaves foram entregues simbolicamente pela prefeita Carla Caputi - Foto Secom/Divulgação

Publicado 22/12/2022 10:15

São João da Barra - A frota de transporte escolar em São João da Barra, ao norte do Estado do Rio de Janeiro, acaba de ser reforçada com nove ônibus zero quilômetros. Os veículos custaram R$ 2.861.100,00 e as chaves foram entregues simbolicamente pela prefeita Carla Caputi à Secretaria de Educação na última terça-feira (20).

“Temos compromisso com a educação e esse investimento vai reforçar a frota de ônibus escolares, garantindo acesso dos alunos à rede municipal de ensino e mais conforto e segurança no transporte”, justifica a prefeita. Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), os veículos contam com 59 lugares e acessibilidade para cadeirantes: “as chaves foram entregues pela prefeita à secretária municipal de Educação e Cultura, Angélica Rodrigues, no pátio do Ciep 265 Municipalizado Professora Gladys Teixeira; a aquisição foi feita com recursos próprios”, resume.

A Secom explica que, “além da locomoção diária de dois mil alunos para as escolas, os coletivos serão utilizados também para facilitar o acesso de estudantes e professores a eventos culturais, pedagógicos e esportivos municipais e intermunicipais”.

Ao comentar o investimento, Angélica Rodrigues destaca: “os ônibus escolares permitem a todos os alunos a participação em atividades extraclasse como feiras educacionais, Bienal do Livro em Campos, Espaço da Ciência e Balneário em Atafona, além de visitação aos pontos turísticos do município, incluindo a Reserva Caruara e os prédios históricos”.