Os horários do sistema diário dos ônibus, de todas as linhas, serão mantidos neste sábado - Foto Divulgação

Publicado 06/09/2024 16:46

São João da Barra – Os horários e itinerários de dias da semana dos ônibus da empresa Expresso Sanjoanense, que atua no transporte público municipal gratuito, serão mantidos neste sábado (7), no município de São João da Barra (RJ), por conta do feriado nacional em comemoração ao Dia da Independência do Brasil.

A medida atende a solicitação da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito de São João da Barra e visa facilitar o acesso da população ao centro da cidade, para as comemorações, que têm início às 9h, com hasteamento de bandeiras.

O desfile cívico-escolar está previsto para começar às 10h, com a participação de instituições militares e civis; escolas; entidades sociais e culturais. Na sequência, a programação prevê, a partir das 13h, o Pagode da Independência, tendo como atração o grupo Free Samba.