Profissionais renomados de danças estão confirmados na programação dos workshops Foto Divulgação

Publicado 09/09/2024 17:21 | Atualizado 09/09/2024 18:12

São João da Barra – Com premiações que somam R$ 34 mil, em premiações, a Secretaria Municipal de Cultura de São João da Barra (RJ) realiza o II Festival Nacional de Dança, de 19 a 22 de setembro. Será no Hotel Sesc Grussaí, que apóia o evento, juntamente com o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Com inscrições gratuitas encerradas nesta segunda-feira (9), o festival é aberto a bailarinos independentes; academias; escolas de dança; grupos ou companhias de dança, profissionais ou amadores de todo território nacional. Os gêneros são balé clássico de repertório; balé neoclássico; dança contemporânea; jazz; dança do ventre; danças urbanas; danças de salão e populares.

Os destaques também serão premiados. O edital está disponível no site www.sjb.rj.gov.br. De acordo com a programação, os workshops serão dia 21: Balé Clássico, às 9h, com Carlos Cabral (bailarino solista do Theatro Municipal do Rio de Janeiro) e Dança do Ventre, 11h, com Douglas Carvalho (bailarino, professor e coreógrafo).

Já no dia 22 haverá Balé Clássico, 9h, com Manuela Roçado e Rodrigo Hermesmeyer; Danças Urbanas, 10h, com Danilo D’Alma; e Jazz Fuzion, 11h, com Rafael Gomes. Os profissionais da dança irão compor também a banca julgadora do Festival, juntamente com Marcos Bandeira (produtor cultural, ator e bailarino) e Luana Bandeira (atriz, capoeirista, modelo e sambista).