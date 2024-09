De 13 de agosto a seis de setembro, mais de 1.600 animais foram vacinados pelo NCZ no município - Foto Divulgação

De 13 de agosto a seis de setembro, mais de 1.600 animais foram vacinados pelo NCZ no municípioFoto Divulgação

Publicado 11/09/2024 17:09

São João da Barra – Mais de 1.600 animais (1.370 cães e 233 gatos) foram vacinados, de 13 de agosto a seis de setembro, em São João da Barra (RJ), pelo Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ). O ‘Dia D’ da campanha antirrábica no município será sábado (14), das 9h às 14h, em todos os distritos.

Filhotes com menos de três meses e fêmeas gestantes ou amamentando não poderão ser vacinados. Na Sede, haverá vacinação na Praça São João Batista e na Creche Marcos Medeiros (Nova SJB); na praia de Atafona, será na Secretaria Municipal de Pesca e no Aeródromo.

Em Grussaí os pontos de vacinação serão no antigo depósito Gersen Gás e ESF Lagoa; em Cajueiro, na Costurart. Os pontos em Barcelos funcionarão na praça principal na de Roças Velhas. Já no quinto distrito, será na Subprefeitura; em Sabonete, na Unidade Móvel de Saúde (UMS) de Mato Escuro; no Açu, na Rodoviária e na ONG Sementes de Amor.