A vantagem de Carla Caputi sobre Danilo Barreto, na pesquisa estimulada, é de 72 pontos percentuais Foto Divulgação

Publicado 12/09/2024 07:00

São João da Barra – A prefeita de São João da Barra (ao norte do Estado do Rio de Janeiro) Carla Caputi (União Brasil) está com a reeleição praticamente garantida, segundo a última pesquisa do Instituto Factum, realizada nos dias 5 e 6 de setembro com 381 eleitores. Ela tem 81,9% das intenções de voto (na estimulada), contra 9,2% de Danilo Barreto (Novo), o único adversário. A pesquisa estimulada é quando os candidatos são apresentados aos entrevistados.

No voto espontâneo, quando nenhum nome é apresentado e o eleitor cita quem vem em mente, ela também lidera com 69% e Danilo Barreto tem 8,2% (veja tabela completa mais abaixo). A pesquisa do Instituto Factum está registrada com o número RJ 06382/2024 e entrevistou 381 eleitores. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

De acordo com o instituto, a pesquisa utilizou ponderações por sexo e faixa etária: “As cotas de gênero foram 52% do sexo feminino e 48% do sexo masculino. Quanto às faixas etárias, a distribuição foi 12,94% entre 16 e 24 anos; 19,72% entre 25 e 34 anos; 19,34% entre 35 e 44 anos; 25,24% entre 45 e 59 anos; e 22,77% para aqueles com 60 ou mais anos”.

Quanto ao índice de rejeição, ou seja, em qual candidato a pessoa não votaria de jeito nenhum, Danilo Barreto aparece com 27,3% e Carla Caputi 5,3%. Apenas 6% não responderam ou não souberam.

Comparando com a pesquisa de junho, também pelo Factum, Carla tinha 71,12% das intenções de voto (agora está com 81,9%); enquanto Danilo Barreto pontuou 5,78% (indo na recente para 9,2%). A pesquisa recente também avaliou a administração municipal: 90% de aprovação. A soma de ótimo, bom e regular dá 93%; ruim e péssimo 6%.

Veja os números

No primeiro cenário (espontânea) a pergunta foi “Se as eleições fossem hoje, em quem o(a) senhor(a) votaria para prefeito?”.

Carla Caputi.............................69%

Danilo Barreto..........................8,2%

Brancos ou Nulos.....................4,2%

Indecisos................................17,6%

Não Respondeu/Não Soube......1%

Na segunda projeção (estimulada) a pergunta foi: “Se as eleições fossem hoje e os candidatos a prefeito estes (apresentados os nomes), em quem o(a) senhor(a) votaria?”.

Carla Caputi.............................81,9%

Danilo Barreto...........................9,2%

Brancos ou Nulos......................4,2%

Indecisos..................................3,7%

Não Respondeu/Não Soube........1%