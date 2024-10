O risco de ondas elevadas, que podem chegar a 2,5 metros, é alertado pela Defesa Civil - Foto Divulgação

O risco de ondas elevadas, que podem chegar a 2,5 metros, é alertado pela Defesa Civil Foto Divulgação

Publicado 04/10/2024 17:01

São João da Barra – A partir de zero hora desta sexta-feira (4), permanecendo até domingo (6), deverá haver ressaca marítima no trecho entre Arraial do Cabo (região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro) e Linhares, no Espírito Santo. São João da Barra, no norte fluminense, está relacionado e em estado de atenção.

De acordo com a Marinha do Brasil, as ondas poderão chegar a 2,5 metros de altura. O alerta da Secretaria de Defesa Civil sanjoanense é para que os pescadores evitem sair com as embarcações ao mar neste período, nas praias de Atafona, Grussaí, Chapéu de Sol e Açu.

Também é recomendado que ninguém se arrisque tomar banho de mar durante o período. A Secretaria Municipal de Segurança Pública coloca à disposição para emergência os seguintes números da Defesa Civil: 199; 2741-8370; 99915-3153 (ligações e whatsapp).

Fenômeno que acontece todas às vezes em que as marés provocam ondas de grande amplitude (quebrando na orla ou avançando sobre a praia), a ressaca é prevista com freqüência em São João da Barra. Com base nas orientações da Marinha, a Defesa Civil tem se mantido em alerta.

Geralmente não acontece; porém, este ano o município já registrou ondas de até três metros e ventos de 50 a 74 quilômetros por hora. A orientação enfatizada pelo secretário de Defesa Civil, Marco Antônio Ribeiro (Careca), para que pescadores não pratiquem pesca em alto mar, visa não correr risco de embarcações terem as estruturas danificadas e garantir a segurança física dos profissionais.