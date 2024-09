O curso profissionalizante beneficia 70 inscritos e é realizado em espaço cedido pela prefeitura - Foto Divulgação

Publicado 24/09/2024 17:16

São João da Barra – Com foco em “Produção e Gestão de Projetos Culturais” e “Resenha com Arte”, que abrange desenho, pintura, fotografia e arte digital, a Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) Senai Sesi promove dois cursos em São João da Barra (RJ). São beneficiados 70 inscritos, para inserção no mercado artístico.

A iniciativa acontece em parceria com o Porto do Açu e tem apoio do governo municipal, que cede espaço para a realização das aulas, divididas em três módulos. A gerente executiva regional da Firjan Senai Sesi, Eliane Azevedo, assinala que o objetivo é preparar os participantes para o mercado de trabalho artístico e cultural, desenvolvendo suas habilidades e potencializando sua criatividade.

“São inúmeras as parcerias que a Firjan Senai Sesi tem com o Porto do Açu, sendo esta com foco na Responsabilidade Social, de forma a contribuir com o desenvolvimento da sociedade”, explica Eliane exemplificando que já foram promovidos cursos semelhantes em Campos dos Goytacazes e outras cidades fluminenses.

“Agora expandimos a atuação para São João da Barra, município que é tão conhecido pela sua efervescência cultural”, destaca o gerente de Cultura e Arte da Firjan, Antenor Oliveira relatando: “Com isso, fortalecemos o empreendedorismo e a economia criativa, mobilizando toda a cadeia produtiva que gira em torno da Indústria Cultural da região”.

Segundo Oliveira, no curso de Produção e Gestão de Projetos Culturais, os alunos recebem capacitação em competências técnicas e administrativas necessárias ao desenvolvimento de projetos de todas as áreas no cenário cultural. “Já o curso Resenha com Arte é direcionado a alunos da rede municipal de ensino para formação de novos artistas”.

O gerente aponta que as aulas acontecem numa unidade cedida pela prefeitura. “Dos 70 jovens que estão sendo capacitados, 40 são do curso de Gestão e Produção de Projetos Culturais e 30 do Resenha com Arte, cuja aula inaugural aconteceu no sábado (14). A iniciativa alinha-se às metas da Firjan Sesi de ampliar a oferta de Cursos de Educação Continuada em Cultura, promovendo a gratuidade e respeitando os princípios do Plano Nacional de Cultura”, conclui.