Os professores que participam da capacitação foram selecionados para a quarta fase do projeto - Foto Secom/Divulgação

Publicado 18/09/2024 18:46

São João da Barra – Visando ampliar a preparação dos 19 professores do componente curricular Projeto de Vida aprovados no processo seletivo, o governo de São João da Barra (RJ) está ministrando curso desde essa terça-feira (17). O encerramento será nesta quinta (19), das 8h às 17h, no Ciep-265 Municipalizado Professora Gladys Teixeira.

A capacitação para a quarta fase do itinerário formativo da disciplina acontece por meio do treinamento na metodologia do Instituto Aliança que apresenta uma proposta diferenciada com aulas participativas e dinâmicas.

De acordo com a coordenadora da equipe do Instituto Aliança, Luciana Oliveira, os docentes são preparados discutindo textos para o aprofundamento teórico e vivenciando na prática as dinâmicas e atividades que vão realizar com os alunos em sala de aula.

O instituto realiza o Programa Transformando o Presente e Projetando o Futuro (TPPF), financiado pela Chevron Brasil em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. “A programação das atividades é preparada previamente pela equipe do Programa TPPF”.

A coordenadora pontua que a iniciativa visa trabalhar os desafios que foram identificados no último trimestre, celebrar as conquistas e o desenvolvimento dos alunos percebidos pelos professores e preparar os docentes para a próxima etapa formativa.

ÍNDICE POSITIVO - Além de Luciana Oliveira, a equipe é composta pela coordenadora pedagógica Raquel Veiga; assistente de coordenação, Raysa Oliveira; educadoras Samara Amorim e Laura Crespo; com apoio administrativo de Francilene Sales.

“Cada dia é focado em diferentes desafios e objetivos que a gente precisa abordar com os professores”, explica Luciana realçando que, no momento, são 1.791 alunos atendidos pelo programa de 86 turmas de três séries: “A capacitação objetiva a formação continuada e a preparação para as atividades do último trimestre do ano letivo”.

Na avaliação da coordenadora, a disciplina Projeto de Vida tem apresentado resultados positivos devido à transformação pessoal dos alunos que começam a entender quem são: “Eles passam a desenhar e a pensar melhor no seu futuro e a escolher qual projeto de vida acadêmico e pessoal seguir”.