Carla Caputi diz que situação é inadmissível e propõe parceria para evitar que problema continue - Foto Divulgação

Carla Caputi diz que situação é inadmissível e propõe parceria para evitar que problema continue Foto Divulgação

Publicado 02/10/2024 19:19

São João da Barra – As constantes quedas de energia elétrica em São João da Barra (RJ) vêm causando prejuízos em vários setores e levam a prefeita Carla Caputi a cobrar um posicionamento da Enel Rio, responsável pelo fornecimento no município.

Na manhã desta terça-feira (2), Carla Caputi participou de uma reunião on-line com representantes da companhia para discutir o problema. A prefeita exigiu rapidez nas soluções e ações mais efetivas visando minimizar os transtornos enfrentados pela população. Ela disponibilizou equipes da prefeitura para colaborar em ações que possam agilizar as melhorias no serviço.

Segundo Caputi, uma das iniciativas será a criação de um Comitê de Energia, composto por membros da prefeitura e da Enel; já a partir de novembro, haverá um mutirão de poda de árvores e reparos na rede elétrica. A Enel se comprometeu a fornecer informes antecipados à prefeitura sobre qualquer manutenção programada na rede elétrica, garantindo uma comunicação mais clara com os moradores.

A prefeita considera importante a medida para que os cidadãos sejam informados de forma eficiente e possam se preparar para eventuais interrupções no fornecimento. “Essas quedas de energia afetam diretamente a rotina dos moradores e o funcionamento do comércio e agricultura local. Precisamos de uma resposta rápida e soluções definitivas para evitar que isso continue acontecendo”, cobra a prefeita.

Na opinião de Caputi, são inadmissíveis os transtornos que estão acontecendo com a falta de energia. “Com essa parceria, a prefeitura espera que as ações conjuntas contribuam para a estabilização do fornecimento de energia, trazendo mais segurança e conforto para os habitantes de São João da Barra”, pontua a prefeita.