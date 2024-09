Um braço importante da Polícia Militar no Açu é o Destacamento de Policiamento Ostensivo - Foto Divulgação

Publicado 26/09/2024 21:55 | Atualizado 26/09/2024 22:14

São João da Barra – Com proposta de manter São João da Barra como um dos municípios com os menores índices de violência do estado do Rio de Janeiro, as ações de segurança públicas estão sendo reforçadas na praia do Açu. A estratégia envolve Guarda Civil Municipal e Polícia Militar.

No início da semana, o comandante da 5ª Companhia da Polícia Militar, capitão Rodegueri, e o secretário de Segurança Pública de São João da Barra, Anderson Campinho, visitaram o Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do Açu, com o objetivo de ampliar as medidas de segurança na região.

"Nosso objetivo é garantir que tanto os moradores quanto os turistas se sintam seguros em todas as localidades do município, especialmente em pontos estratégicos como a praia do Açu", justifica o capitão Rodegueri.

Segundo o capitão, a localidade já conta com um sistema de monitoramento, composto por câmeras de segurança que cobrem diversas áreas da região. “Além disso, o local é amparado pela presença de um DPO da Polícia Militar e uma base de segurança do município, o que garante uma resposta rápida e eficiente a qualquer eventualidade”, enfatiza.

Anderson Campinho realça a importância do trabalho conjunto entre as forças de segurança: "Estamos sempre buscando maneiras de fortalecer a segurança pública em São João da Barra, e o resultado tem sido muito positivo. Nosso município é referência em segurança, e isso é fruto de um trabalho contínuo e estratégico".

O secretário relata que a presença das autoridades na praia do Açu reafirma o compromisso com a tranquilidade da população e dos turistas: “Promove um ambiente seguro e acolhedor, essencial para o desenvolvimento do turismo e para o bem-estar dos moradores. Com a atuação constante das forças de segurança, o município se mantém firme como um dos municípios mais seguros do estado”.