Previsão da Marinha do Brasil é válida até sexta-feira, de ventos com força de 50 a 74 km/h Foto Ilustração (Ururau)

Publicado 24/09/2024 20:14

Campos/São João da Barra – Ventos fortes e muito fortes estão previstos para Campos dos Goytacazes e São João da Barra, no norte do Estado do Rio de Janeiro, a partir desta quarta-feira (25), até sexta (27). Segundo a Marinha do Brasil, a velocidade pode atingir de 50 a 74 quilômetros por hora (km/h).

No final da tarde desta terça-feira (24), as respectivas Secretarias de Defesa Civil divulgaram alertas, orientando que, em caso de emergência a população deve acionar os órgãos dos dois municípios, através dos números 199; 2741-8370; 99915-3153 (São João da Barra) e 199 ou 22 981752512 (Campos).

De acordo com a Marinha, a previsão vale para o trecho entre Arraial do Cabo (Região dos Lagos-RJ) e Itaoca, no Espírito Santo. A Defesa Civil sanjoanense recomenda aos pescadores evitar sair com as embarcações ao mar neste período: “Em caso de rajadas, não é recomendado procurar abrigo embaixo de árvores”.

O mesmo recomenda o órgão de Campos, que faz o acompanhamento através do Centro de Monitoramento de Desastres (CEMOD): “Os ventos fortes podem provocar quedas de árvores, dificuldades para as pessoas se locomoverem a pé, danos a construções de pequeno porte e destelhamentos. Em caso de emergência, as pessoas podem acionar a Defesa Civil”, reforça o órgão.