Quem trabalha como ambulante na venda de alimentos terá noções básicas de higiene e saúde Foto Divulgação

Publicado 08/10/2024 21:46

São João da Barra - Higiene e saúde para os ambulantes cadastrados no município que atuam na área de alimentos. Esta é a proposta do governo de São João da Barra (RJ). Uma das iniciativas é a aplicação de treinamento em cuidados, organizado pela Secretaria de Saúde.

Cabe à Coordenadoria de Vigilância Sanitária adotar as medidas. Já está definido que o treinamento será realizado no próximo dia 15, a partir das 14h, no Auditório Municipal. Os interessados podem se inscrever através do endereço eletrônico postado no portal da prefeitura.

O prazo final para inscrição é 13 de outubro ou quando forem preenchidas as vagas, um total de 70. A coordenadora municipal de Vigilância Sanitária, Sâmia Damas, explica que o objetivo é treinar o manipulador de alimentos que trabalha como ambulante sobre noções básicas de higiene e saúde do trabalhador.

Sâmia Damas adianta que entre os temas que serão abordados estão ‘Noções básicas sobre manipulação higiênica dos alimentos’ e ‘Cuidados de saúde do trabalhador que atua na área de alimentos’. As orientações serão ministradas pelos médicos veterinários Guilherme Figueiredo, Rodrigo Luis Calcaterra e Rafael Costa (auditor fiscal da Vigilância Sanitária), alem da nutricionista (também auditora) Keila Bacelar.

“O intuito da Vigilância Sanitária é certificar os ambulantes que participam do evento atestando que estão treinados a ofertar um produto mais seguro, prevenindo uma contaminação alimentar, por exemplo”, pontua Sâmia. Ela informa que os certificados devem ser fixados nas barracas de maneira visível.

“Dessa forma, os clientes podem usar este critério para escolher quais produtos consumirão nos eventos de rua do nosso município”, realça a coordenadora. Este é o terceiro treinamento realizado pela Secretaria de Saúde. A expectativa é que o número de vagas seja preenchido.