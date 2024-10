Depois de confirmado o resultado, Carla Caputi comemorou ao lado do vice Chico da Quixaba - Foto Divulgação

Depois de confirmado o resultado, Carla Caputi comemorou ao lado do vice Chico da Quixaba Foto Divulgação

Publicado 06/10/2024 23:04 | Atualizado 06/10/2024 23:04

São João da Barra – Com 25.695 votos válidos (77,76%), o que representa o maior patamar já alcançado por um candidato no município, a prefeita de São João da Barra, Carla Caputi (União Brasil) se reelegeu neste domingo (6). Também terá na Câmara Municipal 12 das 13 cadeiras.

Até então, a maior votação era da antecessora e atualmente deputada estadual Carla Machado, em 2016, com 73,02%.

"Estamos muito honrados e felizes com o resultado. É o reconhecimento da população por todo o trabalho que já estamos fazendo na nossa amada São João da Barra”, comemora Carla Caputi justificando que fez uma campanha de muito amor, muito respeito e trabalho de todo o grupo.

“Sempre confiamos na vontade de Deus e na vontade soberana do povo. É motivo de orgulho para a gente saber que os sanjoanenses acreditam e reconhecem o trabalho que vem sendo feito ao longo desse tempo todo”, comenta a prefeita realçando: Se o reconhecimento aumenta, cada vez mais a gente retribui com trabalho. Sigo focada em dar resultado para o meu povo, que é para isso que estou prefeita e fui honrada para mais quatro anos".

Carla Caputi realça que o domingo começou com a festa da democracia nas urnas e terminou com a festa da vitória: “Tivemos confirmado o nosso grande favoritismo, sendo reeleita com o maior percentual de votos no município nos últimos 24 anos”, ressalta. Antes mesmo da conclusão da apuração pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já era possível constatar a reeleição. Caputi acompanhou a apuração junto de familiares e apoiadores em Atafona.

Ao ter confirmada a vitória, a prefeita festejou e reafirmou o compromisso de seguir cuidando das pessoas e focada no desenvolvimento do município, governando para todos. Após a confirmação pelo sistema do TSE a comemoração ganhou as ruas e uma multidão se reuniu na Praça São João Batista, no centro da cidade, com as presenças de Caputi e do vice Chico da Quixaba.

O expressivo número de eleitos para bancada do futuro governo na Câmara também foi comemorado, sendo ressaltada a aliança formada por 14 partidos: além da União, PT, PSD, Solidariedade, Cidadania, Avante, PV, PRD, PRTB, DC, PCdoB, Mobiliza, PSDB e PDT caminharam ao lado de Caputi.

VEREADORES – Com o grupo da prefeita elegendo 12, os 13 vereadores que irão compor a próxima Câmara são Júnior Monteiro (União), Alan de Grussai (União), Kaká (Solidariedade), Julinho Peixoto (União), Soninha Pereira (PT), Elísio Motos (Solidariedade), Analiel Vianna (PL), Léo de Lolô (Solidariedade), Rommenik (União), Joice Pedra (PV), Rodrigo Machado (União), Eziel Pedro (Solidariedade), Caio Cesar (PV)