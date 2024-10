O governo municipal está incentivando população a dar sugestões até nove de novembro - Foto Ilustração

Publicado 11/10/2024 19:39

São João da Barra – Melhorar a qualidade de vida da população, proteger o meio ambiente e garantir um município mais limpo e sustentável. Estes são os objetivos do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) que está sendo articulado pelo governo de São João da Barra (RJ), por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Para tanto, foi aberta uma consulta pública à população, com prazo até nove de novembro, em busca de sugestões e questionamentos, através de endereço eletrônico postado no portal da prefeitura. A secretária Marcela Toledo ressalta que a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a construção de políticas públicas participativas e voltadas para o desenvolvimento sustentável.

Marcela explica que o PMGIRS é um documento essencial para o futuro da cidade: "Ele define as estratégias e ações para o manejo correto de resíduos sólidos no município, abordando desde a coleta e o transporte até o tratamento e a destinação final dos resíduos. Sua implementação visa melhorar a qualidade de vida da população, proteger o meio ambiente e garantir um município mais limpo e sustentável".

A secretária assinala detalha que apenas as contribuições identificadas corretamente, com o item e a parte do documento consultados, serão consideradas: “O objetivo é garantir que as observações estejam relacionadas ao tema e possam ser analisadas pela equipe responsável. Essa é uma oportunidade valiosa para que cada cidadão ajude a moldar o futuro da gestão de resíduos sólidos na cidade", incentiva.

AUDIÊNCIA PÚBLICA - Todas as sugestões serão encaminhadas à Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap) e à empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda, parceiras da Prefeitura na elaboração do plano. Para tratar da mesma pauta, está programada uma Audiência Pública no dia 19 de novembro, das 14h às 17h, no Auditório Municipal (Rua Barão de Barcelos, nº 88 – 3º andar), para apresentação da versão final do PMGIRS à população.

Na opinião de Márcia Toledo, será um momento para que a comunidade conheça em detalhes o plano, debater e esclarecer dúvidas: “A participação de todos é fundamental, para que o plano reflita as necessidades e expectativas dos cidadãos, promovendo uma gestão eficiente e sustentável e, juntos, poder construir um futuro mais limpo e consciente para São João da Barra", conclui.