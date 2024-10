Prefeitura propaga a iniciativa com objetivo de incentivar as formas de fortalecer a cultura - Foto Divulgação

Prefeitura propaga a iniciativa com objetivo de incentivar as formas de fortalecer a cultura Foto Divulgação

Publicado 15/10/2024 19:33 | Atualizado 15/10/2024 19:34

São João da Barra - Até o próximo dia 25, quem tiver interesse em participar da seleção de projetos culturais com recursos da Lei Federal Aldir Blanc II, em São João da Barra (RJ), poderá se inscrever, por meio do formulário do Google Forms; o link está publicado no portal da prefeitura.



A abertura é para pessoas jurídicas e entidades de natureza cultural privada com ou sem fins lucrativos. De acordo com o edital, os projetos culturais deverão abranger apresentações de quatro manifestações artísticas e culturais, entre dança, teatro, música, literatura e artes livres.



O objetivo é incentivar as diversas formas de manifestações culturais sanjoanenses, através de projetos selecionados para recebimento de apoio financeiro, por meio da celebração de Termo de Execução Cultural. O valor total disponibilizado é de R$ 54.611,92.



Segundo os critérios, também detalhados no edital, serão selecionados dois projetos de Ação Multicultural, que contemplará pelo menos quatro modalidades artísticas, sendo que cada ação multicultural contemplada receberá o valor de R$ 27.305,96, para fomento.



Ao preencher o formulário necessário anexar currículo cultural do proponente pessoa jurídica; cadastro de CNPJ; estatuto social e ata de constituição, em caso de associações; documentos pessoais do representante legal do proponente (CPF e RG); minicurrículo dos integrantes do projeto; e uma via da declaração conjunta e da lei geral de proteção de dados, devidamente preenchido e assinado.