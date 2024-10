Projeto inclui drenagem, manutenção de rede de esgoto e de abastecimento de água - Foto Divulgação

Publicado 19/10/2024 15:12

São João da Barra – Os problemas de pontos de alagamento na área central de São João da Barra estão no foco do governo municipal. As obras estruturantes estão em andamento, incluindo drenagem, manutenção de rede de esgoto e de abastecimento de água.

A execução é feita pelas secretarias municipais de Obras; Meio Ambiente; Serviços Públicos, além de uma empresa contratada pela Companhia Estadual de água e Esgoto (Cedae). O trabalho começou pela Rua São Pedro; incluindo a João Francisco de Almeida, trechos da Manoel Barreto e João Manoel Alves.

O secretário de Obras e Serviços, Alexandre Rosa, explica que, no momento, está sendo executado o deslocamento da rede de recalque de esgoto, atravessando a Rua dos Passos: "Estamos fazendo a drenagem, individualizando esgoto e águas pluviais para posterior capeamento asfáltico sobre paralelo onde ocorrem as obras”.

A proposta, segundo Alexandre, é asfaltar o centro da cidade todo: “Mas, para isso, temos que fazer esse trabalho de baixo da terra, que é cuidar da drenagem e do esgoto", observa ressaltando que a programação dos serviços prevista para conclusão é de dois meses.

“Todo o cronograma vem sendo alinhando entre os órgãos envolvidos e com a equipe do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), responsável pelo isolamento das áreas em que as obras estão avançando para evitar transtornos”, detalha o secretário realçando que o planejamento prevê fechar quarteirões, quando possível interditando esquinas com sinalização.