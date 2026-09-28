Agentes da Guarda desenvolveram ações no final da semana, orientando motoristas para um trânsito seguro - Foto Secom/Divulgação

Agentes da Guarda desenvolveram ações no final da semana, orientando motoristas para um trânsito seguro Foto Secom/Divulgação

Publicado 28/09/2026 18:17

As ações voltadas para a segurança nas estradas e ruas do município, com uma programação especial na reta final da Semana Nacional de Trânsito, foram intensificadas pelo governo municipal. Celebrada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, a iniciativa é estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O principal objetivo da campanha é promover a conscientização social e desenvolver a educação coletiva, assegurando vias mais seguras para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Em nível nacional, a coordenação fica a cargo do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) , por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que atuam como os grandes protagonistas do movimento no país.

A mobilização nacional deste ano adotou a mensagem central "Desacelere. Seu bem maior é a vida". O foco das diretrizes é a redução da velocidade nas vias, uma medida estratégica e comprovadamente eficaz para diminuir a gravidade de sinistros e resguardar a integridade física dos cidadãos.

Alinhada a esse propósito, a campanha mundial também buscou sensibilizar condutores a respeito dos riscos associados à alta velocidade sob o lema "Não exceda a Velocidade, Preserve a Vida".Em âmbito local, os agentes da Guarda Civil Municipal de São João da Barra foram para as ruas promover um trabalho direto de alerta.

Na última quinta-feira (24), as atividades de panfletagem e orientação ocorreram em pontos estratégicos de grande fluxo: na localidade de Rua Nova, nas proximidades da estrada que dá acesso ao Porto do Açu e à comunidade de Amparo, e também no centro da sede municipal, na Rua Joaquim Thomaz de Aquino Filho, próximo ao Calçadão.

Respaldo fortalecido

Fechando o calendário de mobilização na sexta-feira (25), a Guarda Civil programou a repetição das blitzen educativas em outras duas frentes importantes do município. A partir das 10h, a ação de conscientização aconteceu na Avenida Liberdade, em Grussaí, nos arredores do Colégio Eucarístico.

Mais tarde, a partir das 14h, os agentes se reuniram na rodovia BR-356, em Cajueiro, bem em frente à Base Integrada de Segurança, para os alertas finais aos motoristas que trafegam pela região. A atuação direta dos municípios no desenvolvimento de campanhas pedagógicas encontra respaldo legal e normativo.

De acordo com orientações da Confederação Nacional de Municípios (CNM), as ações municipais de conscientização estão alinhadas com os preceitos previstos pelo Contran. As propostas dão suporte aos objetivos estipulados pela Organização das Nações Unidas (ONU) na "Década Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito", que une diversos países na meta de reduzir estatísticas de acidentes e proteger a vida humana nas ruas e estradas. Em São João da Barra, as ações permanecem rotineiras.