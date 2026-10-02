Volta da ExpoBarra acelera a economia de SJ da Barra

Carla Caputi confirma, para novembro, o retorno da Exposição Agropecuária, que não aconteceu em 2025 - Foto Secom/Divulgação

Carla Caputi confirma, para novembro, o retorno da Exposição Agropecuária, que não aconteceu em 2025 Foto Secom/Divulgação

Publicado 02/10/2026 14:46

Com expectativa de aquecer o comércio, o turismo e o agro, fortalecendo a economia em São João da Barra, a Exposição Agropecuária (ExpoBarra) 2026 está oficialmente de volta ao calendário de eventos do município: será realizada entre os dias 19 e 22 de novembro, no Parque de Exposições. A realização foi confirmada nesta sexta-feira (2) pela prefeita Carla Caputi.

A tradicional Exposição Agropecuária não foi realizada em 2025 para fins de contenção de despesas. A estratégia do governo municipal foi priorizar recursos financeiros para obras estruturantes na área da saúde, com destaque para a construção do novo Hospital Municipal, dentro de um plano de otimização dos recursos públicos voltado a investimentos essenciais.

O retorno da festividade acende o otimismo do comércio local e do setor de serviços, que enxergam no evento uma vitrine crucial para impulsionar a economia regional e restabelecer o fluxo turístico característico do Norte Fluminense no final do ano. Os preparativos para a feira agropecuária já estão em andamento.

O Parque de Exposições contará com áreas integradas para restaurantes, estandes de artesanato local, uma fazendinha e parque de diversões. A programação oficial prevê a realização de rodeio adulto e infantil, concurso leiteiro, provas equestres como pista de laço e ranch sorting, além de cavalgadas e exposição de animais de grande porte.

Acesso facilitado

A grade de shows nacionais e regionais ainda não foi definida, mas a previsão é que um grande número de visitantes movimente significativamente a rede hoteleira e o setor gastronômico local, proporcionando uma forte injeção de receita no município.

Tradicionalmente, a ExpoBarra funciona como um ponto de rodadas de negócios para produtores rurais, além de gerar centenas de oportunidades diretas e indiretas de emprego temporário para ambulantes, equipes de montagem, segurança e logística no interior e no entorno do Parque de Exposições.

Durante os dias de festa, o transporte público municipal opera de forma gratuita através dos ônibus "amarelinhos", facilitando o acesso de moradores e turistas. A expectativa é que a edição deste ano consolide o evento como o principal motor de aceleração econômica do município antes do início da alta temporada de verão.

Volta da ExpoBarra acelera a economia de SJ da Barra

Retorno do evento promete forte impulso no setor econômico do município, com expectativa de recorde em negócios, turismo e empregos

Com expectativa de aquecer o comércio, o turismo e o agro, fortalecendo a economia em São João da Barra, a Exposição Agropecuária (ExpoBarra) 2026 está oficialmente de volta ao calendário de eventos do município: será realizada entre os dias 19 e 22 de novembro, no Parque de Exposições. A realização foi confirmada nesta sexta-feira (2) pela prefeita Carla Caputi.

A tradicional Exposição Agropecuária não foi realizada em 2025 para fins de contenção de despesas. A estratégia do governo municipal foi priorizar recursos financeiros para obras estruturantes na área da saúde, com destaque para a construção do novo Hospital Municipal, dentro de um plano de otimização dos recursos públicos voltado a investimentos essenciais.

O retorno da festividade acende o otimismo do comércio local e do setor de serviços, que enxergam no evento uma vitrine crucial para impulsionar a economia regional e restabelecer o fluxo turístico característico do Norte Fluminense no final do ano. Os preparativos para a feira agropecuária já estão em andamento.

O Parque de Exposições contará com áreas integradas para restaurantes, estandes de artesanato local, uma fazendinha e parque de diversões. A programação oficial prevê a realização de rodeio adulto e infantil, concurso leiteiro, provas equestres como pista de laço e ranch sorting, além de cavalgadas e exposição de animais de grande porte.

Acesso facilitado

A grade de shows nacionais e regionais ainda não foi definida, mas a previsão é que um grande número de visitantes movimente significativamente a rede hoteleira e o setor gastronômico local, proporcionando uma forte injeção de receita no município.

Tradicionalmente, a ExpoBarra funciona como um ponto de rodadas de negócios para produtores rurais, além de gerar centenas de oportunidades diretas e indiretas de emprego temporário para ambulantes, equipes de montagem, segurança e logística no interior e no entorno do Parque de Exposições.

Durante os dias de festa, o transporte público municipal opera de forma gratuita através dos ônibus "amarelinhos", facilitando o acesso de moradores e turistas. A expectativa é que a edição deste ano consolide o evento como o principal motor de aceleração econômica do município antes do início da alta temporada de verão.

Carla Caputi confirma, para novembro, o retorno da Exposição Agropecuária, que não aconteceu em 2025

Foto Secom/Divulgação