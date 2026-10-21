A sede do município foi o ponto inicial das ações, que agora acontecem nos bairros, com prazo de um ano para a conclusão. - Foto Secom/Reprodução

A sede do município foi o ponto inicial das ações, que agora acontecem nos bairros, com prazo de um ano para a conclusão. Foto Secom/Reprodução

Publicado 21/10/2026 12:58

Facilitar entregas, impulsionar o mercado imobiliário e modernizar a gestão do município são os principais objetivos do Localiza São João da Barra. O projeto é desenvolvido pelo governo municipal em parceria com o grupo Gente, da Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Em 2025, foram iniciadas as fases de mapeamento e planejamento, e a etapa de campo começou em junho deste ano. As visitas tiveram início pela sede e avançam gradualmente para os distritos. A previsão é de que o período de adaptação e transição dure entre seis meses a um ano.

O prazo é definido para a para a consolidação dos novos endereços e cadastros junto aos Correios., etapa considerada fundamental para a implantação dos novos CEPs, integrando um amplo projeto de cadastro territorial multifinalitário focado na atualização da base cartográfica do município.

Com a medida, o governo pretende acabar com o uso do CEP único (28200-000) para toda a cidade. Isso abrirá caminho para que os Correios criem Códigos de Endereçamento Postal específicos por logradouro, corrigindo defasagens históricas e otimizando a entrega de mercadorias e correspondências.

Outro benefício da iniciativa é fornecer à prefeitura dados precisos para o planejamento de melhorias urbanas em todos os distritos. As ações se desenvolvem no dia a dia, com equipes de cadastradores percorrendo os bairros e realizando visitas domiciliares rápidas, de aproximadamente cinco minutos. Os profissionais utilizam tablets para registrar os dados e validar as informações das residências.

Para garantir total segurança aos moradores, as equipes trabalham devidamente identificadas com coletes, bolsas e crachás oficiais do projeto. A partir da conclusão do processo, as correspondências, contas de consumo e compras realizadas pelo e-commerce poderão chegar de forma rápida, correta e sem extravios na porta de cada residência.

Folheto explicativo

As ações estão avançadas e, segundo a coordenação, já foram cadastrados mais de 1.500 imóveis até o momento. O trabalho já avança da sede em direção aos distritos e regiões vizinhas, como Atafona e Grussaí. Cada proprietário visitado recebe um folheto explicativo junto com a nova numeração oficial de porta do seu imóvel.

O mapeamento detalhado também servirá de base para que o governo municipal planeje e execute melhorias de infraestrutura onde elas são mais necessárias. A garantia é de que as ruas que receberem CEPs individuais passem a integrar de forma mais eficiente os planos de expansão de redes de saneamento, iluminação pública, pavimentação e serviços de segurança.

Caso haja necessidade de tirar dúvidas sobre o projeto, a prefeitura orienta a realização de consultas pelos canais oficiais de atendimento à população, por meio do número (22) 2741-8449. Também é possível contatar a Ouvidoria Geral pelos números (22) 3199-9631 e (22) 99716-5766, ou ainda pelo e-mail oficial ouvidoria@sjb.rj.gov.br.