A erosão na foz do Rio Paraíba do Sul, no Pontal de Atafona, forma um cenário que atrai atenção e curiosidade - Foto Gome/Reprodução

A erosão na foz do Rio Paraíba do Sul, no Pontal de Atafona, forma um cenário que atrai atenção e curiosidade Foto Gome/Reprodução

Publicado 21/10/2026 22:37 | Atualizado 21/10/2026 23:13





Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possui 452,396 quilômetros quadrados de extensão territorial e 36.573 habitantes registrados no Censo Demográfico de 2022. Na prática, a cidade busca conciliar o desenvolvimento impulsionado pelo Porto do Açu com a preservação de suas atividades tradicionais.



A valorização do turismo e a necessidade de enfrentar a erosão costeira - que há décadas transforma a paisagem de Atafona e ameaça áreas do litoral do Açu - são componentes de expressão ímpar na história e na identidade sanjoanenses, diretamente ligadas ao mar e à foz do Rio Paraíba do Sul.



Antes de ganhar projeção nacional pelos grandes empreendimentos industriais e portuários, São João da Barra já tinha na pesca, na agricultura, na pecuária e no comércio as engrenagens principais para a sustentação das famílias e a movimentação da economia. Essa diversidade continua sendo um dos principais patrimônios da cidade.



O desafio de ampliar os benefícios do crescimento econômico caminha lado a lado com a preservação dessa herança, sem deixar para trás as comunidades que construíram a trajetória local. A pesca artesanal, por exemplo, representa uma das expressões mais antigas dessa relação com o tempo, conectando diferentes gerações.



Em Atafona, a atividade reúne pescadores, embarcações e pontos de desembarque, envolvendo trabalhadores desde a captura até a comercialização e o beneficiamento do pescado. Essa cadeia produtiva também movimenta outros segmentos, como o fornecimento de gelo, o transporte, os frigoríficos, os restaurantes e o comércio local. A força da atividade pesqueira, a produção agrícola, a tradição de um povo ligado ao mar e a expansão de um dos principais complexos portuários do país compõem o cenário de São João da Barra. Localizado no Norte Fluminense, o município reúne grandes oportunidades econômicas e desafios ambientais de igual proporção, além de carregar uma identidade marcada pela forte religiosidade e fé de seu povo.Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possui 452,396 quilômetros quadrados de extensão territorial e 36.573 habitantes registrados no Censo Demográfico de 2022. Na prática, a cidade busca conciliar o desenvolvimento impulsionado pelo Porto do Açu com a preservação de suas atividades tradicionais.A valorização do turismo e a necessidade de enfrentar a erosão costeira - que há décadas transforma a paisagem de Atafona e ameaça áreas do litoral do Açu - são componentes de expressão ímpar na história e na identidade sanjoanenses, diretamente ligadas ao mar e à foz do Rio Paraíba do Sul.Antes de ganhar projeção nacional pelos grandes empreendimentos industriais e portuários, São João da Barra já tinha na pesca, na agricultura, na pecuária e no comércio as engrenagens principais para a sustentação das famílias e a movimentação da economia. Essa diversidade continua sendo um dos principais patrimônios da cidade.O desafio de ampliar os benefícios do crescimento econômico caminha lado a lado com a preservação dessa herança, sem deixar para trás as comunidades que construíram a trajetória local. A pesca artesanal, por exemplo, representa uma das expressões mais antigas dessa relação com o tempo, conectando diferentes gerações.Em Atafona, a atividade reúne pescadores, embarcações e pontos de desembarque, envolvendo trabalhadores desde a captura até a comercialização e o beneficiamento do pescado. Essa cadeia produtiva também movimenta outros segmentos, como o fornecimento de gelo, o transporte, os frigoríficos, os restaurantes e o comércio local.

Turismo como diferencial

Nas lagoas e em outros ambientes aquáticos do município, a pesca também integra a rotina de comunidades que dependem dos recursos naturais para garantir o sustento familiar. Contudo, o potencial pesqueiro convive de perto com dificuldades ambientais e econômicas.



A dinâmica da foz do Rio Paraíba do Sul, o assoreamento, as condições de navegação e as mudanças na linha de costa interferem diretamente no acesso das embarcações aos locais de pesca e desembarque. Por outro lado, o capricho da natureza transforma o local em atrativo turístico: não são poucos os que visitam a região atraídos pelo impacto visual do fenômeno da erosão.



Não é por acaso que o turismo reflete fortemente na economia e na geração de trabalho e renda. O conjunto de atrativos naturais reúne as praias de Atafona, Grussaí, Chapéu do Sol e Açu, além de lagoas, manguezais e a paisagem da foz do Paraíba do Sul.



Eventos como o Carnaval, as festas juninas e as celebrações religiosas atraem milhares de visitantes, movimentando hotéis, pousadas, bares, restaurantes, ambulantes e prestadores de serviços. Mas a identidade turística sanjoanense vai além do sol e mar: a história local tem grande peso, preservada em casarões antigos, espaços culturais e na rica gastronomia regional.

Superação como marca