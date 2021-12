O evento acontece em São João de Meriti, nos dias 16, 17, 18 e 19 de dezembro - Arquivo Pessoal

Com o objetivo de mostrar para crianças e jovens de São João e Meriti o tamanho da riqueza da capoeira, o capoeirista Marcelo Faustino de Paula, o futuro Mestre Zulu, traz para o município, a partir desta quinta-feira (16), o Fenacap (Festival Nacional da Arte Capoeira). Morando na França há mais de oito anos, o meritiense realiza o evento na cidade por muitos anos, e esta edição, em especial, contará com o lançamento de seu livro que se chama “Uma aula de lutas e vitórias” e também sua consagração como mestre de capoeira.



O evento acontece entre os dias 16 e 19 de dezembro, e receberá alunos e mestres vindo de diversos estados como Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Brasília e também de fora do Brasil, incluindo a França. Os alunos de projetos sociais participarão gratuitamente de aulas com nomes consagrados na arte da capoeira como o Sr. Robert Poty Maurício, o Mestre Serpente (presidente fundador da instituição Fundação Capoeira), e uma participação especial do Mestre Hulk, campeão mundial de vale tudo. Segundo a organização, jovens e crianças contempladas receberão aulas de confecção de instrumentos e empreendedorismo cultural.



Zulu conta que o tema deste ano será “A preservação do meio ambiente para a continuidade da capoeira", tendo em vista que todo o material utilizado na arte vem da natureza, como por exemplo: o berimbau que é a madeira de uma árvore, o pandeiro que é feito de madeira, o atabaque, o reco-reco e o agogô.



“Através da arte o ser humano pode de fato evoluir, assim foi em minha vida, através da arte conheci um pouco mais de dez países entre eles, Holanda, Inglaterra, Bélgica, Croácia, Espanha, China, Itália, França, onde vivo atualmente. Por isso tenho tanta fé na arte. Eu, como todo jovem pobre, preto e oriundo da Baixada Fluminense, não tinha muitas expectativas. Eu trabalhava como vendedor ambulante, vendendo cocadas no prédio da prefeitura, do fórum, da câmara de vereadores. Hoje eu volto para me formar mestre e meus convidados de honra são justamente essas pessoas”, conta Marcelo Zulu.



O Festival Nacional da Arte Capoeira tem a parceira da Secretaria de Meio Ambiente e o secretário André Mazzoni, juntamente com o secretário executivo Márcio Reis, o Deputado estadual Valdecy da Saúde e o prefeito Dr. João, que, segundo o profissional, foram sensíveis para entender que cultura e meio ambiente devem caminhar lado a lado.



“A capoeira tem servido para integrar o negro e o branco, o pobre e o rico, o novo e o idoso, em um mesmo ambiente onde todos nós somos exatamente iguais. Todos usando uma calça branca e uma camiseta branca. Espero que essa atitude marque cada participante e que eles possam desfrutar de um momento único em suas vidas. Eu, através da arte capoeira, quero transformar a vida de todos”, finalizou Marcelo Zulu.



Agenda Fenecap



16/12 – Quinta-feira



19:00 às 21:00 Treinamento e palestra ambiental Local: Praça da Goiânia no bairro Éden São João de Meriti.



17/12 Sexta-feira



09:00 Passeio ambiental ao Parque Natural de Nova Iguaçu.

19:00 às 22:00 Curso de aperfeiçoamento técnico em capoeira

Local: Praça da prefeitura de São João de Meriti



18/12 Sábado



10:00 às 00:00

Aulas, palestra,

Lançamento de livro,

Danças típicas, jongo, maculelê, samba de roda, confraternização e diversas atrações.



19/12 Domingo



Formatura de mestre na presença de diversas autoridades da capoeira, mestres de São Paulo, Bahia , Minas Gerais, e outros estados .