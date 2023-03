Dois fuzis foram apreendidos durante uma ação do 21º BPM em Vilar dos Teles - Reprodução/ PMERJ

Dois fuzis foram apreendidos durante uma ação do 21º BPM em Vilar dos TelesReprodução/ PMERJ

Publicado 01/03/2023 18:17

Dois suspeitos ficaram feridos, na madrugada desta quarta-feira (1), em um confronto com policiais do 21º BPM (São João de Meriti), no bairro Vilar dos Teles. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.



Segundo detalhes da ação, agentes estavam passavam pela região quando foram atacados por disparos de armas de fogo. Após confronto com as equipes, os suspeitos foram encontrados feridos e socorridos à UPA do Jardim Íris.



Na ação, os agentes apreenderam dois fuzis.



A ocorrência foi encaminhada para a 64ª DP (São João de Meriti).