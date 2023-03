Primeira edição de 2023 do Gabinete Itinerante Valdecy da Saúde aconteceu no Parque Araruama - Divulgação

02/03/2023

Nesta quinta-feira (2), aconteceu o retorno do Gabinete Itinerante Valdecy da Saúde, na Praça do Parque Araruama, em São João de Meriti. Na oportunidade, meritienses puderam ser atendidos pelo deputado estadual que por meio da ação, está ouvindo os moradores, coletando as demandas de cada bairro e apresentando um pouco mais de seu trabalho na Assembleia Legislativa.



Desta vez o parlamentar esteve na Rua Dionísio Rocha, onde começou o atendimento às 7h da manhã, e seguiu até o período da tarde, tendo ouvido 250 pessoas.



O projeto tem como objetivo dar voz à população, para que ela possa expor as demandas do bairro, bem como fazer um link entre o governo estadual e o município, de forma a intermediar as questões.



“A ação realiza uma busca ativa dos problemas dos moradores da Baixada Fluminense, para que possamos junto ao Governo do Estado, solucionar os problemas e entregar uma melhor qualidade de vida aos moradores, em especial os da nossa amada São João de Meriti”, comentou Valdecy.



Ainda segundo o deputado, é de suma importância ouvir o que a população tem a dizer. “São pessoas trabalhadoras, guerreiras e pagadoras de impostos. Muitas delas não sabem ou não podem ir até o gabinete na Alerj, então viemos aqui para estarmos mais próximos delas”, afirmou.