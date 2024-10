Unidades de Saúde abertas com atendimento de médico clínico - Joyce Vitória

Unidades de Saúde abertas com atendimento de médico clínico Joyce Vitória

Publicado 26/10/2024 06:32

São João de Meriti – A Saúde de São João de Meriti promove, neste sábado (26), mais uma edição do projeto “Saúde para Todos”. Alguns postos de saúde vão atender a população, das 8h às 13h. Não é necessário marcar a consulta para ser atendido.

– A Saúde de São João de Meriti promove, neste sábado (), mais uma edição do projeto “”. Alguns postos de saúde vão atender a população, das 8h às 13h. Não é necessário marcar a consulta para ser atendido.

Serviços oferecidos: médico clínico, atendimento de enfermagem e hiperdia, preventivo e imunização com todas as vacinas do calendário pediátrico, do adolescente e do adulto.



As unidades que estiveram abertas pertencem à Estratégia de Saúde da Família, são elas: USF Vila União, USF Parque Alian e USF Jacy Alves dos Santos Jr. (Vila São José), USF Salvador José de Lima (Gato Preto), USF Everaldo de Almeida Freire (Coelhão), USF Venda Velha (Parque Novo Rio), USF Almir Gonçalves Silva (Parque José Bonifácio), USF Jackson Martins 9Sarapuí), USF Carmem Bandeira de Melo (Tibagi), USF Porto Alegre.