A capoeira, o artesanato e a acarajé estiveram presentes no Centro Cultural MeritienseGilberto Rocha

Publicado 24/02/2025 10:34

São João de Meriti - O Centro Cultural Meritiense recebeu a “Roda de Conversa Acarajé, Diálogo e Axé”, uma celebração da cultura afro-brasileira através das parcerias firmadas pelo secretário municipal Tião Pinheiro quando esteve em Brasília com o prefeito Léo Vieira.

O evento teve a participação de Ronaldo dos Santos, Secretário de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Povos de Terreiros e Ciganos do Ministério da Igualdade Racial e de Eloá Moraes, coordenadora da mesma secretaria.

O município ganhou destaque como polo da cultura afro-brasileira após a visita da comitiva da prefeitura em Brasília, ressaltou Ronaldo dos Santos. “Desde que conversamos com o Tião e o Frei Tatá em Brasília percebemos o potencial da cidade e por isso decidimos colocar essa cidade como a entrada do Ministério na Baixada Fluminense”.



Eloá Moraes lembra que por ser do Rio de Janeiro sabia da herança cultural de Meriti, mas não tinha a dimensão de quão promissora era. “São João tem uma importância muito grande quando pensamos na ancestralidade africana e o Ministério entende que a cidade reúne muitos representantes de comunidades de terreiro de matrizes africanas”, disse a coordenadora.



O evento também promoveu um espaço de reflexão e trocas de experiências sobre políticas públicas e as culturas afro-brasileiras, no espaço do Centro Cultural era possível visitar barracas de artesanato, roda de capoeira e o tradicional acarajé.

A baiana Dilma Melo mora em Meriti há 12 anos e faz sucesso com o tempero famoso do seu acarajé Gilberto Rocha

Para o secretário de Cultura e Turismo, Meriti tem um potencial enorme de crescimento cultural e empreendedorismo. Destacou o Museu João Cândido, comemorou a retomada do projeto de uma biblioteca municipal, a parceria de cooperação com o Governo Francês através da escritora Silvia Capanema e os projetos apresentados em Brasília. “É uma satisfação poder estreitar o relacionamento com o Governo Federal, através do Ministério da Igualdade Racial, e assim poder gerar uma agenda na cidade com recursos federais. Vamos lutar contra o racismo cultural e religioso e reforçar que o município tem coisas lindas para mostrar ao mundo”, destacou o secretário.